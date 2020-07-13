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Британцы испугались летающих муравьев

Британцы испугались летающих муравьев
Фото:123rf.com

Десятки тысяч особей поднялись в воздух в воскресенье

12 июля жители Великобритании стали свидетелями необычного явления. Десятки тысяч муравьев поднялись в воздух, чтобы спариться и основать новые колонии, пишет газета Mirror. В некоторых областях рой был настолько плотный, что некоторые не разглядели в нем отдельных особей и подумали, будто столкнулись с каким-то атмосферным явлением. Другие, напротив, жутко испугались, увидев, что это насекомые.

Так, жительница города Ellesmere Port в Чешире рассказала: муравьи появились буквально из ниоткуда, а ее дети закричали от страха. По словам еще одной семьи, им пришлось накрыться чем-то сверху и бежать домой. Жители Лондона и других городов поделились фотографиями в «Твиттере». Один из очевидцев сравнил происходившее с фильмом ужаса.

Зрелище может быть жутким, но в нем нет ничего аномального, говорят ученые. По данным Society of Biology, самцы и самки муравьев поднимаются в небо каждый год. Самки выпускают феромоны и спариваются с самцами, а затем возвращаются на землю, чтобы основать новые колонии. Муравьи любят теплый и влажный климат, поэтому широко распространены на территории Великобритании.

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