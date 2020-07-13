Иммиграционный план от Прити Патель после Brexit – включая визу в области здравоохранения

Ускоренная виза в сфере здравоохранения была обнародована в рамках планов создания балльной иммиграционной системы Великобритании на тот момент, когда закончится свобода передвижения.

Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что работодателям будет предложено инвестировать в работников из Великобритании.

Но новая система, добавила она, также позволит им “привлекать лучших и самых ярких людей со всего мира”.

Новая система должна вступить в силу в день Нового года – с 01 января 2021 года, сразу же положив конец свободе передвижения с ЕС.

Подробности – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.

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