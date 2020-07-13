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Правительство хочет ограничить продажу нездоровой пищи

Правительство хочет ограничить продажу нездоровой пищи
Фото:pexels.com

Магазинам запретят делать скидки на сладости и размещать их у касс

Правительство Великобритании планирует ввести ограничения на продажу нездоровой пищи, пишет The Independent. Супермаркетам в скором времени запретят устраивать рекламные акции «купи один батончик и получи второй в подарок», делать на них скидки или размещать сладости у касс.

Кроме того, министры рассматривают план по обязательному указанию калорийности того или иного блюда в меню ресторанов. По мнению аналитиков, нововведения могут не понравиться некоторым однопартийцам Бориса Джонсона. Но премьер-министр всерьез намерен бороться с ожирением нации, которое называют одним из опасных факторов при заболевании коронавирусом.

Общественные организации, выступающие за продвижение здорового образа жизни, поддержали решение Джонсона. Они призвали его быть решительнее и запретить рекламу вредной еды по телевизору после 21:00. «Реклама влияет на пищевые привычки детей», — заявили в Action on Sugar.

Ранее Борис Джонсон не был таким ярым приверженцем здорового питания, но, попав в больницу, пересмотрел свое мнение на некоторые вещи, говорят в СМИ.

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