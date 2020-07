Работники текстильных фабрик в Лестере получают £3 в час

Многие из них работают в рабских условиях

В Великобритании пандемия коронавируса обнажила одну из самых тяжелых социальных проблем, пишет Sky News. Благотворительные организации The Centre for Social Justice и Justice and Care опубликовали исследование, опирающееся на отчеты Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). В нем говорится, что более 100 тыс. человек в Британии сейчас фактически находятся в ситуации рабства. Их условия труда только ухудшились из-за карантина.

Депутат от Лестершира Эндрю Бриджен утверждает, что в городе функционируют 1,5 тыс. текстильных фабрик, на них в ужасных условиях работают до 10 тыс. человек. Им платят гораздо меньше прожиточного минимума, который составляет £8,72 в час.

Это подтвердила и депутат от округа Лестер-Ист Клаудиа Уэбб. С ней связывались несколько работников таких фабрик, но попросили не называть их имена, так как они находятся в стране нелегально.

«Швеям платят £3 в час, а упаковщикам — £2», — говорит Уэбб.

Министр юстиции Роберт Бакленд поблагодарил сотрудников NCA и благотворительных организаций за проведенное исследование. «Рабство никуда не делось. Сотни людей в Великобритании почти ничего не получают за свой труд и работают в ужасных условиях. Такое нужно находить и пресекать», — заявил Бакленд Sky News.