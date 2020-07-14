Букингемский дворец выпустил свой джин

Компоненты для напитка собраны в саду Елизаветы II

Оказывается, одним из любимых алкогольных напитков Елизаветы II является джин. Королева иногда выпивает рюмку перед обедом, чтобы улучшить аппетит. Но если раньше ей приходилось довольствоваться покупным джином, то теперь Букингемский дворец будет выпускать свой собственный, пишет The Evening Standard.

Компоненты для напитка были взяты из сада Елизаветы II — это плоды боярышника, лимонная вербена, листья шелковицы и лавровый лист. Они придали ему травяные и цитрусовые нотки. Чтобы ощутить богатство вкуса, джин рекомендуется налить в стакан со льдом, добавить туда тоник и положить кусочек лимона.

Джин будет продаваться в фирменных бутылках бирюзового оттенка с золотистой пробкой. На лицевой стороне этикетки изображен венок из цветов, на задней — сам Букингемский дворец. Первая партия уже появилась в продаже на сайте The Royal Collection Trust по цене £40 за бутылку объемом 700 мл. Крепость джина составляет 42%.

Все доходы от продажи джина будут отправлены в The Royal Collection Trust и пойдут на финансирование коллекции произведений искусства королевы. Организация сильно пострадала из-за пандемии коронавируса и была вынуждена взять кредит в размере £22 млн, сообщает The Independent.