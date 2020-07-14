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Посетителей магазинов в Англии обяжут носить маски

Посетителей магазинов в Англии обяжут носить маски
Фото:pexels.com

Новые правила начнут действовать с 24 июля

С 24 июля посетители магазинов и супермаркетов в Англии будут обязаны носить маски, сообщает BBC. Об этом 14 июля объявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Новые правила позволят людям без опаски возвращаться к шопингу после ослабления карантина.

Штраф за появление в магазине без маски составит £100. Если нарушитель заплатит его в течение 14 дней, то сумма уменьшится вдвое — до £50.

Детям младше 11 лет разрешается не закрывать лицо во время похода в магазин. Требования к средствам индивидуальной защиты будут такими же, как и при поездках в общественном транспорте. Можно использовать многоразовую маску, шарф или платок, если они надежно закрывают нос и рот. Покупать медицинскую маску необязательно.

В магазинах Шотландии маски стали обязательными с 10 июля; в Северной Ирландии и Уэльсе такого правила нет. Германия обязала покупателей закрывать лицо еще в конце апреля, Италия — с 4 мая, Испания — с 21 мая, Бельгия — с 11 июля. Во Франции решение остается за покупателями.

С момента введения карантина отношение правительства к маскам поменялось от отрицательного к положительному. Это не ускользнуло от внимания оппозиции: по словам теневого министра здравоохранения Джонатана Эшворта, правительство отреагировало на COVID-19 с большим опозданием.

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