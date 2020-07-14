Новые правила начинают действовать с 15 июля

Россия отменяет двухнедельный карантин для въезжающих в страну, пишет РБК. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

С 15 июля прибывающим на территорию страны иностранцам и возвращающимся домой россиянам не нужно изолироваться на две недели. Для этого они должны представить на границе результаты теста на COVID-19, сделанного не раньше чем за три дня до прибытия.

Если у въезжающего нет соответствующего документа, он должен сдать тест в России в течение трех дней после прилета. Если результаты окажутся положительными, прибывшему нужно будет отправиться на самоизоляцию до выздоровления, а затем сдать тест еще раз.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что Россия начнет готовиться к возобновлению международного авиасообщения с 15 июля, пишет Коммерсантъ. Россиянам разрешено летать только в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой. По данным РБК, Роспотребнадзор предложил включить в список Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Китай, Вьетнам, Монголию и Шри-Ланку. Однако на данный момент список еще не утвержден.