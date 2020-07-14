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Royal Mail оштрафовали за несоблюдение сроков доставки и за наценки

Royal Mail оштрафовали за несоблюдение сроков доставки и за наценки

Почтовый оператор выплатит £1,6 млн

Королевскую почту Великобритании оштрафовали за несоблюдение сроков доставки и за наценки, пишет The Guardian.

За 2018/2019 финансовый год только 91,5% посылок первого класса были доставлены адресатам в срок. При этом, по данным Ofcom, целевой показатель Royal Mail составляет 93%. За несоблюдение плана почтовому оператору придется выплатить £1,5 млн.

Представители почтового оператора попытались оспорить решение, сославшись на большое количество дорожных работ и затрудненное сообщение, но регулятор своего мнения не изменил. «Royal Mail разочаровала своих клиентов. Выписанные штрафы послужат им напоминанием о том, что мы всегда можем принять меры», — заявил директор департамента расследований Ofcom Гаучо Расмуссен.

Также выяснилось, что в марте 2019 года Royal Mail увеличила цену на почтовые марки второго класса на неделю раньше, чем это разрешил сделать Ofcom. В результате клиенты переплатили £60 тыс., и теперь почте придется выплатить £100 тыс. штрафа. Представители почты признали свою ошибку и в качестве извинения направят £60 тыс. в благотворительную организацию Action for Children.

В июне этого года Royal Mail объявила о сокращении 2 тыс. рабочих мест из-за последствий пандемии коронавируса.

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