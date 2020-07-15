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Балльная иммиграционная система в Великобритании

Балльная иммиграционная система в Великобритании
Фото:123rf.com

Разбираемся, как она устроена

С 1 января 2021 года в Великобритании начнет действовать новая балльная система отбора мигрантов. Граждане других государств смогут получить право жить и работать в стране, только если наберут нужное количество баллов по разработанным правительством критериям.

18 мая Палата общин одобрила законопроект о прекращении свободного въезда работников из Европейского союза в Великобританию, согласно которому после «Брекзита» мигранты из стран ЕС больше не смогут беспрепятственно приезжать в Соединенное Королевство на работу. Таким образом их уравняют в правах с работниками из других стран. В июне этого года балльную систему одобрили обе палаты парламента, а 13 июля министр внутренних дел Прити Пател представила ее основные пункты.

Спустя почти четыре года после референдума о выходе из ЕС Борису Джонсону удалось претворить свой план в жизнь и разработать меры, ограничивающие миграцию.

Отделить зерна от плевел

Сама система оценки профессиональных качеств мигранта в баллах не нова. Впервые ее применила в 1967 году Канада. Через три года ее примеру последовала Австралия, а в 1991 году — Новая Зеландия. Похожие системы отбора существуют в Австрии, Дании и других странах мира, однако разные государства отдают приоритет разным аспектам. Дания очень ценит высшее образование, канадская система делает упор на наличие профессионального опыта и экономически активный возраст, Австралия каждые полгода публикует список наиболее востребованных профессий.

По мнению социологов, плюсами данной системы являются:

— прозрачность (критерии отбора очевидны и не нуждаются в пояснениях);

— гибкость (критерии отбора можно поменять, если ситуация в стране изменилась);

— ясность целей (сами граждане принимающей страны понимают необходимость привлечения мигрантов благодаря критериям);

— эффективная интеграция мигрантов (правительство знает компетенции прибывающих в страну).

В качестве минусов системы специалисты приводят:

— устаревание критериев (систему отбора приходится постоянно менять и совершенствовать);

— спорность оценки профессиональных качеств мигранта (например, балльная система ставит плюс за наличие высшего образования, однако не проверяет его качество);

негативное влияние на другие страны (их образовательные учреждения начинают ориентироваться не на нужды своей страны, а на миграцию вовне).

В начале был «Брекзит»

28 мая 2015 года правительство Великобритании внесло на рассмотрение в парламент законопроект о референдуме по выходу Великобритании из ЕС. А в ноябре 2015 года премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о начале кампании за изменение условий членства Великобритании в альянсе. При этом ни он сам, ни его ближайшее окружение не скрывали, что хотели бы остаться в составе ЕС.

Одновременно с этим начала формироваться крупная межпартийная фракция Vote Leave, которая поставила целью совершить «Брекзит». У ее истоков стояли уже всем нам знакомые Доминик Каммингс, Майкл Гоув, Андреа Лидсом, Прити Пател и Борис Джонсон. Члены фракции пообещали, что после выхода из ЕС Великобритания вернет утраченный контроль над своими границами и введет балльную систему отбора мигрантов по примеру Австралии. «Это позволит приглашать в страну высококвалифицированных специалистов, регулировать поток мигрантов и положит конец преимуществу работников из ЕС над мигрантами из других стран», — говорилось в официальном лозунге фракции.

Противники отделения от ЕС утверждали, что нельзя слепо копировать систему другого государства. «Количество мигрантов в Австралии в два раза больше, чем у нас. Кроме того, выход из единого рынка приведет к рецессии, повышению цен и еще большему, но трудноконтролируемому потоку рабочей силы», — утверждал глава группы British Stronger In Europe Уильям Строу.

Мэй — против!

Несмотря на победу «брекзитеров», правительство Великобритании — уже с Терезой Мэй — продолжило дебаты об ограничении миграции в страну. Сама премьер-министр в 2016 году пообещала учесть выбор граждан, однако на саммите лидеров стран G20 в китайском Гуанчжоу высказалась против введения балльной системы.

«Вопрос миграции нужно рассматривать в комплексе, и введения одних новых правил недостаточно. Необходимо исключить возможность злоупотребления балльной системой и выработать порядок действий по отношению к нелегальным мигрантам», — добавила Мэй.

Однако уже в 2017 году на Даунинг-стрит заявили о возможном прекращении свободного въезда граждан ЕС после «Брекзита». В декабре 2018 года министр внутренних дел Саджид Джавид обнародовал документ с новыми положениями по миграционной политике страны. Упор в нем делался на следующее:

— ограничение свободы передвижения рабочей силы для всех иностранцев, с исключением только для граждан Ирландии;

— отмена привилегированного положения жителей ЕС при подаче заявки на рабочую визу;

— отбор мигрантов с учетом их навыков и профессиональной квалификации.

Правительство Терезы Мэй не смогло продвинуть свой вариант соглашения по «Брекзиту», после чего премьер-министр заявила об отставке. Занявший ее место Борис Джонсон первым делом решил осуществить давние планы и назначил министром внутренних дел Прити Пател. Верхушка правительства начала формироваться из участников фракции Vote Leave.

Простая арифметика

В июле 2020 года Прити Пател представила окончательный вариант новой иммиграционной системы. По ее словам, это позволит привлечь лучших работников со всего мира, повысить уровень иностранной рабочей силы в стране и восстановить контроль над границами. Новые правила будут действовать как для граждан ЕС, так и для жителей других стран.

Кандидатам на рабочую визу по категории Tier 2 нужно будет набрать 70 баллов. Они будут начисляться в зависимости от соответствия ряду критериев:

— наличие предложения о работе — 20 баллов;

— высококвалифицированная должность — 20 баллов;

— знание английского на должном уровне — 10 баллов;

— зарплата от £25 600 в год — 20 баллов;

— зарплата от £23 040 до £25 599 в год — 10 баллов;

— зарплата от £20 480 до £23 039 в год — 0 баллов;

— профессия из списка дефицитных — 20 баллов;

— степень PhD в области, связанной с должностью, — 10 баллов;

— степень PhD в научной или технической области, связанной с должностью, — 20 баллов.

Таким образом, преподаватель математики или естественных наук с зарплатой £22 000 в год сможет получить рабочую визу, если у него есть подтвержденная научная степень. Медсестра, желающая приехать в Великобританию, которой предложили заработную плату £22 000 в год, также сможет это сделать, поскольку ее профессия относится к числу дефицитных.

В документе прописаны еще несколько изменений в миграционной системе:

— иммиграция по рабочей визе будет невозможна для работников с низкой квалификацией. К ним министр внутренних дел отнесла уборщиков, продавцов, водителей, сиделок и строителей;

— для иностранных врачей и медсестер правительство разработало механизм ускоренной выдачи рабочей визы со сниженной пошлиной за подачу заявления. Решение по визе гарантируется в течение трех недель;

— студенты, получившие степень бакалавра или магистра, смогут остаться в стране на два года для поиска работы. Для тех, кто получил степень PhD, срок увеличится еще на год.

Коронавирус спутал карты

Несмотря на ряд плюсов в новой системе, оппозиция яростно раскритиковала решение правительства. «Каждый четверг мы хлопаем иностранным медсестрам, а потом сомневаемся, смогут ли они попасть в страну. Кроме того, работники, которые поддерживают страну в условиях коронавируса, — продавцы, сборщики мусора, сиделки, водители — оказываются «низкоквалифицированными» и ненужными», — заявил теневой министр внутренних дел от Лейбористской партии Ник Томас-Симондс.

Кроме того, некоммерческие организации остались недовольны тем, что в новую схему ускоренных виз для медработников правительство не включило сиделок. По словам директора National Care Forum Вик Райнер, 38% сиделок в Британии — иностранные граждане. Одним только британцам не удастся заполнить все вакантные места, уверена Райнер.

Тем не менее правительство намерено продолжать работу в том же ключе, что и прежде. «Мы дадим работодателям время, чтобы подготовиться к новому порядку. Свобода передвижения рабочей силы в Великобритании закончится с 1 января 2021 года», — рассказал пресс-секретарь Даунинг-стрит. Однако британцы уже не так уверены в успехе новой системы. По опросу British Future, 64% граждан Великобритании признались, что коронавирус заставил их пересмотреть взгляды на низкоквалифицированных работников.

Подготовила Регина Кашапова

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