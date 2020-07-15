Lidl назвали самым дешевым супермаркетом Великобритании

Самым дорогим снова оказался Waitrose

Аналитики Which? снова сравнили цены в восьми самых популярных супермаркетах Великобритании, пишет Mirror. В июне потребительская группа проверила стоимость 78 видов продукции, в том числе хлеба, молока, помидоров, оливкового масла, кофе, чая и макаронных изделий.

Самым дешевым супермаркетом был признан Lidl — стоимость потребительской корзины составила в среднем £72,02.

На втором месте с небольшим отрывом разместился Aldi — необходимые продукты можно приобрести там за £72,23. Третье место заняли супермаркеты Asda — £80,15. Далее по списку идут Tesco (£88,28), Morrisons (£90,27), Sainsbury’s (£93,93) и Ocado (£109,61).

Дороже всего оказалось закупаться в Waitrose: средний покупатель оставит на кассе порядка £111,77. Примечательно, что и в прошлом году супермаркет был признан самым дорогим.

Эпидемия коронавируса негативно повлияла на продажи, однако супермаркетам Sainsbury’s удалось вернуться к показателям до карантина. Другие магазины таким похвастать не могут, говорят в Which?.