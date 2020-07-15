Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Ключевые меры по восстановлению экономики Великобритании

В своем летнем экономическом обзоре для парламента министр финансов Риши Сунак объявил о пакете мер, направленных на борьбу с безработицей.

Схема сохранения рабочих мест (furlough)

Сунак подтвердил, что, как и планировалось, схема сохранения рабочих мест будет постепенно свернута к концу октября. При этом предприятиям, сохранившим рабочие места, будет предоставлен бонус: за каждого работника они получат £1 000. По словам Сунака, если каждое рабочее место будет сохранено, это обойдется министерству финансов в £9 млрд.

«Схема кикстарта»

Сунак объявил о начале кампании по созданию рабочих мест для молодежи. Правительство будет выплачивать зарплату новым работникам молодого возраста в течение шести месяцев. Для финансирования сотен тысяч рабочих мест будет выделено £2 млрд. Сунак подтвердил, что количество рабочих мест не будет ограничено.

Практика и трудоустройство

По словам министра финансов, количество рабочих мест с предоставляемым центрами занятости (Job Centres) обучением на производстве увеличится вдвое. За каждого практиканта компании-нанимателю полагается бонус в размере £2 000. Компании, нанимающие практикантов старше 25 лет, получат за каждого из них £1 500.

Зеленые инвестиции

Сунак сообщил, что правительство хочет запустить программу «зеленого восстановления», в основе которой лежит забота об окружающей среде. Правительство выделит £3 млрд на декарбонизацию жилых и общественных зданий. Кроме того, малоимущим семьям для модернизации их домов будут выданы из общего фонда ваучеры на сумму от £5 000 до 10 000, на это правительство выделит £2 млрд. £1 млрд будет направлен на экологизацию общественных зданий.

Гербовый сбор

Министр финансов объявил, что для оживления рынка жилья введено снижение гербового сбора. Необлагаемый порог для гербового сбора увеличился с £125 000 до 500 000. Эта мера будет действовать до 31 марта 2021 года и уже вступила в силу.

Снижение НДС для сферы гостеприимства

НДС с услуг, относящихся к питанию, проживанию и развлечениям в сфере гостеприимства, будет снижен с 20 до 5% в течение шести месяцев — с 8 июля 2020 года до 12 января 2021 года. Сокращение налога поможет поддержать более чем 150 000 предприятий, а также потребителей их услуг.

Правительство опубликовало поправки к иммиграционным правилам

13 июля 2020 года Home Office опубликовал 130-страничный документ, в котором содержится информация об изменениях в иммиграционной системе Великобритании, касающаяся различных визовых маршрутов. Ниже представлен обзор наиболее важных изменений.

Подтверждение иммиграционного статуса

В документе правительства говорится: «Граждане ЕС и стран, не входящих в ЕС, желающие приехать и жить в Великобритании с 1 января 2021 года, должны будут подтвердить свое право находиться в Великобритании и те права, которые они имеют. Все заявители получат письменное подтверждение своего иммиграционного статуса. Гражданам ЕС будет дополнительно предоставлен безопасный доступ к информации об их иммиграционном статусе через онлайн-сервис, который они смогут использовать для подтверждения своих прав и доступа к услугам, когда это необходимо, вместо документа о физическом статусе».

Более легкий процесс получения права на работу и проверки документов для аренды жилья

Граждане ЕС и стран, не входящих в ЕС, подпадающие под действие новой системы, свое право на работу смогут подтвердить через онлайн-систему. Этой возможностью уже воспользовались многие заявители. Работодатели должны быть в курсе этих правил при трудоустройстве новых сотрудников.

Документ правительства также подтверждает, что в конце этого года планируется запустить аналогичную услугу для подтверждения аренды в онлайн-режиме.

Гражданам ЕС не придется сдавать биометрию

Предполагается, что большинству граждан ЕС не придется посещать визовый центр, чтобы предоставить их биометрические данные, вместо этого можно просто предоставить изображение лица. Самостоятельная подача биометрических данных, как утверждается, является частью долгосрочного плана.

Работа в Великобритании

По большинству рабочих маршрутов работодателям, желающим нанимать граждан ЕС и стран, не входящих в ЕС, по-прежнему будет нужна спонсорская лицензия. Некоторые кандидаты будут квалифицироваться самостоятельно, им не понадобится спонсор.

Иммиграционные службы будут проверять, действительно ли существует спонсор и платежеспособен ли он (последний критерий является новым). Спонсор должен будет показать, что должности наемных работников достоверны и соответствуют требованиям по зарплате и навыкам (там, где это применимо).

Спонсорские лицензии для наемных работников будут переименованы в лицензию квалифицированного рабочего (Skilled Worker licence) и внутрифирменную лицензию для перевода (Intra-Company Transfer licence).

Переводы внутри компании (Intra-Company Transfers)

Данные визовые маршруты сохранятся в прежнем виде. Однако работник, которого переводят на другую позицию в соответствии с положениями об Intra-Company Transfer, должен либо работать за границей не менее 12 месяцев, либо получать заработную плату не ниже относительно высокого минимума.

Хорошая новость: похоже, правило о периоде ожидания (cooling-off period) будет отменено. Это бессмысленное правило означало, что квалифицированные спонсируемые работники должны были ждать 12 месяцев, прежде чем вернуться в Великобританию в качестве квалифицированных спонсируемых работников, если они хотели работать по той же визовой категории.

Высококвалифицированные работники (Highly Skilled Workers)

Хотя маршрут не получил от правительства соответствующего названия, документ гласит: «После января 2021 года и в соответствии с рекомендациями MAC (Migration Advisory Committee ) мы создадим более широкий неспонсируемый маршрут в рамках балльной системы, где работодатели и иммиграционная система смогут помогать друг другу. В итоге без предложения о работе в стране окажется минимальное количество высококвалифицированных работников. Этот маршрут не будет открыт 1 января 2021 года, и в течение следующего года мы будем изучать предложения по нему с заинтересованными сторонами. Мы отталкиваемся от того, что этот маршрут будет ограничен и будет тщательно контролироваться на этапе реализации».

Студенты

Из документа правительства следует, что университеты, колледжи и частные школы, стремящиеся набрать неограниченное количество иностранных студентов, включая вновь прибывших из ЕС, для долгосрочного обучения, будут нуждаться в спонсорской лицензии.

Школы, не относящиеся к частным (independent), к сожалению, не смогут выступать спонсорами в этих целях.

Студентам нужно будет набрать баллы (всего необходимо 70), которые будут назначаться за соответствие курсу, квалификации, уровню обучения, месту учебы и требованиям программы международного бакалавриата CAS. По 10 баллов предполагается выдавать за выполнение финансовых требований и требований к владению английским языком (хотя лица младше 16 лет не должны будут выполнять требования к владению английским, как это происходит сейчас).

Студенты смогут въехать в Великобританию за шесть месяцев до начала курса, а не за три, как сейчас, и в системе будет больше гибкости для переключения на другие визы внутри страны.

Для тех, кто учится в аспирантуре, будут сняты временные ограничения на обучение (до тех пор пока студент демонстрирует академический прогресс).

Спонсорам по-прежнему придется следить за вовлеченностью cтудентов в обучение, хотя на этот счет ожидаются новые правила.

Выпускной маршрут (Graduate route)

В разделе, посвященном выпускному маршруту, приводятся некоторые дополнительные подробности.

Студенты бакалавриата и магистратуры могут подать заявление на получение двухлетней выпускной визы (также известной как постучебная виза). Аспиранты могут подать заявку на трехлетнюю визу. Они не будут нуждаться в спонсорстве и смогут переключаться на визы по рабочим маршрутам. Чтобы извлечь выгоду из маршрута, они должны будут успешно получить степень в аккредитованном британском учебном заведении с послужным списком соответствия иммиграционным требованиям. Они должны будут пройти все обучение в Великобритании. Тех, кто прошел часть своего курса за рубежом дистанционно в рамках программы обучения или изучил часть курса за пределами страны вследствие COVID-19, также допустят к подаче заявления на визу по этому маршруту.

Гражданам ЕС отказывают в статусе settled

Home Office начал отказывать гражданам ЕС и членам их семей в праве остаться в Великобритании после «Брекзита».

Только в июне 2020 года Home Office выдал 1 400 отказов в рамках схемы EU Settlement Schemе — по сравнению с 900 отказами за последние пару лет. В мае было зарегистрировано 200 отказов, то есть число отказов подскочило на 600% в месячном исчислении.

Кроме того, резко возросло число заявлений, отклоненных из-за того, что они были признаны недействительными. Как отмечает Куба Яблоновски из организации The 3 Million, более 10% всех решений по схеме EU Settlement Scheme, принятых в прошлом месяце, были отрицательными (то есть заявка была отклонена, признана недействительной или отозвана).

Однако в целом случаи отказа и отклонения заявлений по-прежнему остаются каплей в море: почти 2 млн человек получили статус settled в соответствии со схемой EU Settlement Scheme, а еще 1,4 млн получили статус pre-settled.

Общее число отказов составляет 2 300. Еще 55 000 заявок были признаны недействительными, отклонены или отозваны. Home Office не разглашает причины отказов. Одним из возможных вариантов является наличие судимости. Департамент утверждает, что многие из ранних отказов были вызваны безуспешностью неоднократных попыток получить недостающие доказательства или информацию от заявителя. В случае отказа закон дает заявителю право на апелляцию в Трибунале первой инстанции.

По всем вопросам иммиг­ра­ци­­он­­ного и юридического харак­тера вы можете обратиться к специалистам нашей ком­па­нии. Мы обладаем 20-лет­ним опытом в об­ла­с­ти им­ми­­гра­ци­­­онного права и биз­нес-кон­сал­тинга. Будем рады видеть вас в качестве наших но­­вых кли­ентов и помочь разобраться во всех волнующих вопросах.