Британские монархи-рекордсмены

За всю историю у страны было такое число монархов, что среди них определились свои «самые-самые» в разных областях.

Возраст не помеха

Все прекрасно знают, что королева Елизавета II — самый долгоправящий монарх не только в Соединенном Королевстве, но и во всем мире. Она правит уже более 68 лет, побив рекорд своей прапрабабушки, королевы Виктории.

Елизавета II обогнала своих предшественников не только как долгоправящий монарх, но и как правитель-долгожитель: в 2020 году ей исполнилось 94 года. К слову, ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский, тоже долгожитель среди принцев-консортов: в 2020-м ему исполнилось 99 лет. А самой долгоживущей спутницей короля стала Елизавета Боуз-Лайон, она же королева-мать, супруга Георга VI и мать Елизаветы II: когда она умерла, ей был 101 год и 238 дней. Похоже, что долгожительство в генах у Виндзоров.

Рекордсмен с обратной стороны — Эдуард V, английский монарх, которого убили в возрасте 12 лет и 10 месяцев после свержения с престолла.

Самый возрастной монарх — Вильгельм IV: во время коронации в 1830 году ему было 64 года. Если принц Уэльский Чарльз станет королем, он побьет этот рекорд, так как ему уже 71 год, из них 67 лет он является наследником трона.

Самым молодым монархом, взошедшим на трон, была королева Шотландии Мария: ей было всего 6 дней от роду, когда она «примерила корону». Чуть постарше был Генрих VI, который стал королем в возрасте 8 месяцев.

Дела сердечные

Известно, что самым любвеобильным королем был Генрих VIII, у которого было шесть жен. «Развелся — казнил — умерла — развелся — женился — пережила» — именно так заучивают английские школьники хронику его брачных отношений. В первый раз он женился, когда ему было 18 лет, — на Екатерине Арагонской. Бракоразводный процесс с нею длился целых 6 лет. А в последний раз, уже в 52 года, Генрих женился на Екатерине Парр, которая сама была четырежды замужем: дважды до Генриха и один раз после его смерти. Самая, пожалуй, известная из его жен — Анна Болейн, с которой у короля был страстный роман и которая пала жертвой дворцовых интриг, поплатившись головой. Именно от этого брака родилась Елизавета I, которую прозвали Глорианой и Королевой-девой: несмотря на гены любвеобильных родителей, Елизавета никогда не была замужем.

У королев тоже есть свои слабости. Больше всех браков было у шотландской королевы Марии — аж целых три. Но все они заканчивались смертью супругов. Да, не везло королеве в любви.

Самым молодым на момент заключения брака был король Давид II, который женился… в 4 года. Невеста его была «переростком»: ей уже было целых 7 лет. Конечно, согласия молодых никто не спрашивал, все были заняты делами короны. В 5 лет, уже состоя в браке, Давид стал королем Шотландии. Кстати, молодые прожили в браке 34 года, но детей у них не было.

Как известно, любви все возрасты покорны, и английские короли — явное тому подтверждение. Вильгельму IV было 52 года, когда он женился в первый раз. В девицах засиделась королева Мария Тюдор, или Кровавая Мэри. Известная своим суровым нравом, она вышла замуж в 38 лет, что тогда казалось просто глубокой старостью.

Королева Елизавета II и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский, снова вышли на первую строчку рейтинга, на этот раз как самый долгий и крепкий союз. Вот уже 72 года они живут душа в душу и вырастили 4 детей, 8 внуков и 10 правнуков.

А вот пальму первенства по количеству королевских отпрысков заслуженно получает Эдуард I, у которого было 19 детей, но только 6 из них перешагнули 18-летний рубеж, остальные умерли в младенчестве. Кстати, когда родился его последний сын, будущий король Эдуард II, Эдуарду I было 66 лет.

У королевы Виктории было 9 наследников, причем все они дожили до почтенного возраста, что тоже является рекордом. Многие из детей королевы породнили ее с монархическими династиями из других стран, поэтому Викторию называют «бабушкой Европы».

Дылды и коротышки

Монархи, как и обычные люди, имеют свои физические особенности. Если бы мы стали выстраивать монархов по росту, первым в шеренге оказался бы Эдуард VI, чей рост составлял 1,94 м. Представьте, с короной на голове вообще под 2 м получается — для его времени просто гигант! Принцу Уильяму не хватило всего лишь 4 см, чтобы побить этот рекорд. Пока он самый высокий наследник престола.

Шотландская королева Мария Стюарт, уже упоминавшаяся в нашем рейтинге, была самой высокой среди женщин-правительниц — 1,8 м, что и сейчас является очень высоким ростом, а в ее время и подавно.

Ну а самой низенькой считается королева Виктория: ее рост был всего 1,52 м. Рядом со своим мужем принцем Альбертом, чей рост был почти 2 м, она казалась Дюймовочкой. Но это не помешало им прожить в счастливом браке 21 год. После смерти мужа она так и не вышла замуж и 40 лет провела в одиночестве.

Толстые и тонкие

Любили короли и покушать. Особенно отличался этим Генрих VIII. Имея проблемы со здоровьем, в конце жизни он мало двигался и налегал на жирную пищу. В день он мог съедать до 13 мясных блюд и выпивать по 10 пинт эля. Неудивительно, что с возрастом у него развился диабет, и когда король умер, он весил 175 кг. Другие же историки называют самым «увесистым» королем Георга IV, чей вес был 130 кг (куда дели 45 кг Генриха VIII — непонятно). На завтрак он обычно съедал двух жареных голубей, три бифштекса, запивал все это бутылкой белого вина, бокалом шампанского, двумя бокалами портвейна и одним бокалом бренди… Завтрак должен быть плотным. Ну а потом, как полагается, обед и ужин.

Что касается королев, то тут вопрос деликатный, женщины все-таки… Но доподлинно известно, что королева Анна страдала ожирением. У нее был целый букет болезней, включая подагру, из-за чего она мало двигалась и провела в кресле большую часть жизни. Под старость лет Анна стала очень тучной и, по словам некоторых историков, весила 180 кг. Не секрет, что королева Виктория к концу жизни также превратилась из изящной девушки в добротную матрону. Каким был ее вес, история умалчивает, но ее портные и слуги говорили, что талия королевы была отнюдь не осиная — около 130 см в объеме.

Невесты на миллион

Королевы всегда в центре внимания: статус обязывает их щеголять нарядами. А где, как не на свадьбе, можно блеснуть во всей красе?

Самым дорогим свадебным платьем стало платье Кейт Миддлтон стоимостью £250 тыс. от дизайнера Александра Маккуина. Атласное платье цвета слоновой кости с кружевом стало наиболее часто повторяемым свадебным нарядом. Утонченная Кейт в тот день выглядела настоящей принцессой.

А вот платье леди Дианы хоть и было не такое дорогое, но вошло в историю королевских свадебных нарядов как имевшее самый длинный шлейф. 7,6 м материи с трудом уместились в карете, которая доставила будущую «королеву сердец» на церемонию венчания в собор Святого Павла.

Толстые, худые, высокие, низкие, женатые или нет, монархи — часть английской истории. И чем разнообразнее их судьбы, тем она интереснее.

Подготовила Оксана Кеш