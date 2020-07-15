Сама древность

Рассказываем о самых старых зданиях и объектах Британии

В стране, где берегут традиции и бережно хранят то, что нажито вековым трудом, не могут не сохраниться разные старинные здания, на которые и сейчас можно полюбоваться. Британцы гордятся всем, что существует более ста лет, и окутывают это таинственными легендами. Сегодня расскажем о самых-самых старых постройках, что сохранились в стране королей и королев.

Дом, который построил …

Самым старым постоянно обитаемым домом в Британии признано поместье Солтфорд Мэнор (Saltford Manor), которое находится недалеко от Бристоля в графстве Сомерсет. Полагают, что постройка домика датируется 1148 г.

Об этом говорят старинные узоры на окнах, строение камина и прочие детали. Владельцы дома Джеймс и Анна Винн были в шоке, когда узнали, в каком историческом сокровище они живут. Некогда они бросили шумный Лондон и перебрались в этот дом в поисках более просторного жилья с историческим контекстом.

Но они и не подозревали, насколько близко они оказались. Глава семейства бросил работу телевизионного продюсера и полностью занялся изучением и сохранением дома и даже написал о нем книгу. Первоначальный дом 1148 года имел два этажа. Однако со временем он претерпел множество структурных и архитектурных изменений. Фасад здания перестроили и облицовали камнем в 17-м веке. Несмотря на большую любовь к дому, в 2010 году он был продан за £1 275 000.

Любителям старины стоит отправиться в Шотландию. Именно там, на острове Папа-Уэстрей (Papa Westray в Orkney), можно найти Knap of Howar, самый древний каменный дом, которому… 5 тысяч лет! Датируется оно примерно 3700 годом до н.э. Без окон, без дверей, это сооружение представляет собой две смежные постройки с низким дверным проемом с видом на море. Видимо, уже тогда люди мечтали о домике на побережье.

Замки с привидениями

Англия славится своими замками. Самый знаменитый – Виндзорский замок, построенный в 1070 г., находится только на шестом месте «по старине». Строчку лидера на звание самого старого замка возглавляет Беркхамстед (Berkhamsted Castle) 1067 «года выпуска». В 13-м веке замок захватил Людовик VIII, затем он был снова отбит королевскими войсками и передан Ричарду, графу Корноулла, который и перестроил его в дворцовую резиденцию.

По легенде, здесь содержали королевских заключенных. В 15-м веке он стал непопулярен, стал постепенно разрушаться, и камни Беркхамстеда пошли на строительство других зданий. В 19-м веке замок был практически разрушен при строительстве железной дороги Лондон – Бирмингем. Сейчас здесь можно увидеть руины.

Адрес: White Hill, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 1LJ

Самый старинный сохранившийся замок, в котором можно побывать, – это Норвик Касл (Norwich Castle) графства Норфолк, построенный Вильгельмом Завоевателем в 1067 году как крепость. Сейчас в замке находятся музей и художественная галерея. Можно увидеть стены крепости и прогуляться по замку.

Адрес: 24 Castle Meadow, Norwich NR1 3JU

Упомянутый выше Виндзор все-таки вошел в наш рейтинг как самый старинный обитаемый замок. Построенный в 1070 году, он до сих пор служит королевской резиденцией. Это замок дольше всего находился в «употреблении» из всех европейских фортификаций. На протяжении 900 лет Виндзор остается рабочим дворцом и одним из любимых мест королевской семьи. Королева использует замок как частный дом, где она обычно проводит выходные, и как официальную королевскую резиденцию, в которой она выполняет определенные официальные обязанности. Замок открыт для туристов круглый год.

Адрес: Windsor SL4 1NJ

Пить или не пить

Англия без пабов – это не Англия. И за звание самого старого паба до сих пор соревнуются несколько заведений. Но явный фаворит –Ye Olde Fighting Cocks, который датируется 793 годом.

Адрес: St Albans, Hertfordshire16 Abbey Mill Ln, St Albans AL3 4HE

Хотя владельцы паба The Old Ferry Boat Inn в местечке Холивелл, что находится в графстве Кембридж, говорят, что здесь наливали еще с 560 года.

Адрес: Holywell, Cambridgeshire, Holywell, Holywell Front, St Ives PE27 4TG

Местная легенда гласит, что убитая горем девушка по имени Джульетта покончила жизнь самоубийством возле городской церкви, и над ее могилой построили небольшую гостиницу, которая впоследствии стала пабом. На полу, расположенном на юго-западной стороне гостиницы, лежит каменная плита, отмечающая ее могилу. Наступать на нее категорически запрещается: иначе тебя ждет нескончаемая полоса неудач. Искупить вину можно только заказав спиртное всем посетителям паба.

Как бы то ни было, приятно пропустить кружечку пенного, зная, что сюда заходил еще Оливер Кромвель.

Свято место…

Что касается самого древнего памятника или сооружения Великобритании, то, конечно, это Стоунхендж. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, ориентировочно датированный 3020 годом до н.э. Точное предназначение Стоунхенджа неясно до сих пор. Одни говорят, что это было место поклонения друидов, другие – что это гробница языческой королевы или даже гигантская обсерватория.

Самая старинная церковь – Кентерберийская церковь Святого Мартина (St Martin’s Church, Canterbury), построенная в 597 году. Церковь до сих пор функционирует и принимает прихожан. Она считается самой старинной в англоязычном мире и признана частью «Всемирного наследия».

Любители старины старинной могут многое отыскать для себя во время путешествий по Англии. Когда все это строилось, никто и подумать не мог, что люди сохранят эти постройки через века и что потомки будут восторженно смотреть на них. Как знать, может, через несколько столетий люди будут любоваться архитектурой сегодняшнего времени…

Подготовила Оксана Кеш