Трудности переезда

Что происходит, когда за грузчиками закрывается дверь

В жизни каждой семьи наступает момент, когда ее члены устают отдавать ползарплаты за съемное жилье и принимают решение приобрести свой дом. Часто это совпадает с рождением ребенка: становятся нужны дополнительная комната и сад, а в недалекой перспективе и хорошая школа по соседству. Для других семей решение о своем доме связано с получением новой работы или улучшением финансового положения, когда уже можно позволить себе ипотеку.

Лондонские цены на недвижимость вынуждают семьи покупать жилье все дальше от центра города, и при выборе дома каждая семья сталкивается с суровой правдой жизни: чем дальше от Лондона, тем жилье дешевле, но при этом увеличивается продолжительность и стоимость пути до работы (до £6–7 тыс. в год). В первые недели после переезда люди часто сталкиваются и с другими аспектами новой жизни, которые не могли предвидеть. Расскажу о нашем опыте.

Мебель и бытовая техника. За грузчиками закрылась дверь – и мы остались в своем новом доме в окружении десятков коробок, пытаясь понять, откуда все они взялись. Четыре человека паковали крошечную односпальную квартиру шесть часов без перерыва на обед, а у нас даже не было мебели (зато было много книг!).

Коробки с купленной мебелью стоят вдоль стен и ожидают, когда у нас дойдут до них руки. Часть мебели еще в пути, потому как производство каждого предмета занимает пару месяцев. Не то чтобы мы делаем мебель под заказ, но оказалось, что все, что продается в магазине, нельзя забрать домой в тот же день, и приходится ждать выбранную модель неделями. Поэтому первые дни на новом месте мы живем по-спартански: спим на матрасе на полу, обедаем стоя и сидим на одной из многочисленных коробок, которые вроде бы надо разбирать, но разбирать некуда, потому что шкафов еще нет. Бытовую технику приходится покупать строго у тех компаний, которые одновременно забирают старую технику из дома бесплатно.

Первый месяц нам с завидной регулярностью приходилось отпрашиваться с работы, чтобы провернуть ряд необходимых приготовлений, потому что местные специалисты отказываются работать по выходным. Мебель и техника неизменно доставляются в рабочие дни без уточнения времени, а вечерами мы меняем замки, собираем мебель, распаковываем коробки, заполняем вещами гараж и периодически навещаем местный B&Q.

Транспорт. Мы очень долго настраивались на то, что будем жить значительно дальше от центра Лондона, то есть дорога до работы больше не будет занимать полчаса. В принципе, мы были морально готовы не только добираться до офиса с двумя пересадками в течение часа, но и платить за проездной в три раза больше. Но мы оказались совершенно не готовы стоять по утрам на заснеженной платформе и дожидаться поезда, который опаздывает то на десять минут, то на двадцать, а то и не приходит вообще. Впервые в жизни я начала регулярно опаздывать на работу и уставать еще до того, как начался рабочий день. В обратную сторону час комьютинга, обещанный сайтом TfL, тоже незаметно перерастал в полтора, потому что вечерами мы никак не могли успеть на нужный поезд и по 20–30 минут бродили по вокзалу в ожидании следующего.

Магазины. Шесть лет мы жили с продуктовым магазином в двух минутах ходьбы от съемной квартиры и понятия не имели, что такое ездить за продуктами. Даже иногда жаловались, что на весь район один большой Sainsbury’s и до ближайшего Lidl или Waitrose нужно ехать на метро, а иногда хочется разнообразить рацион.

Теперь у нас широкий выбор самых разных продуктовых магазинов всего в пятнадцати минутах езды от дома и ни одного в пределах пешей досягаемости. То есть можно потратить минут двадцать пять, чтобы прогуляться в магазин, но мысль идти столько же назад с тяжелыми сумками не вдохновляет. Мы начали ездить по магазинам и носить пакеты в несколько ходок от парковки до дверей и опять вопрошать себя, зачем мы уехали из района, где магазин был под носом. Даже молоко приходится покупать в центре и ехать с ним всю дорогу до дома. Мелочь, а неприятно. Не лучшей альтернативой является магазин M&S, который и сам по себе не самый дешевый, а на вокзале цены еще выше. Мы стали использовать машину гораздо чаще за последние недели – видимо, сказывается удаленность от центра. А это означает не только расходы на бензин, но и постоянный поиск парковки.

Бумажная работа. Процесс смены адреса для корреспонденции мы начали за месяц, обзвонив все банки, но по ходу обнаружили, что не можем известить все организации, потому что не помним, откуда мы получаем письма. Переадресация через Royal Mail – недешевое удовольствие (около £70 в год), но зато до нас добрались задержавшаяся посылка из Амазона и ряд последних банковских выписок, пришедших на старый адрес вместе с приветом от налоговой, про которую мы совсем забыли в суете переезда, но она не забыла о нас.

Если вы решитесь организовать переадресацию, то оформлять ее нужно недели за две-три до переезда, потому что она вступает в силу не сразу. О смене адреса нужно также уведомить работодателя, налоговую, пенсионный фонд, компании, обеспечивающие электричество, водоснабжение, телевидение, интернет и телефонную связь в доме, страховые компании, ответственные за страховку машины и квартиры, местный муниципалитет, Electoral Roll, который присылает бланки для голосования, а также DVLA, чтобы обновить адрес на ваших водительских правах. Впереди еще регистрация с новым GP.

Фитнес-клуб и прочие сервисы. Когда мы жили во второй зоне, мы ходили пешком везде: на станцию метро, в супермаркет, к парикмахеру и врачу, в фитнес-клуб. Иногда дорога занимала пять минут, иногда двадцать пять, но все находилось в пределах досягаемости. И если с супермаркетом пришлось наладить онлайн-доставку, а к врачу мы ходим нечасто, то фитнес-клуб в сорока пяти минутах ходьбы стал неприятным сюрпризом. Полуторачасовая прогулка в день – отличный фитнес сама по себе, но, во-первых, вдоль оживленной дороги она менее привлекательна, а во-вторых, после нее сил и времени на тренажеры уже не остается. Можно, конечно, и пешком иной раз, и на велосипеде, можно и на автобусе (ходит раз в час), но для таких путешествий нужна очень большая мотивация, а для регулярного посещения зала ее и так трудно найти. В итоге мне пришлось учиться водить машину, а это занятие недешевое и энергозатратное.

Ремонт. Хотя мы максимально освободили себя от характерного стресса, сопровождающего переезд, преимущества съемного жилья всплывают во время переходного периода не раз. Мой муж снял нашу бывшую квартиру восемь лет назад и оформил контракт по всем правилам. С тех пор все виды работ в квартире осуществлялись агентством недвижимости в удобное нам время и за их счет. За эти годы нам заново перекрасили всю квартиру и вытравили плесень, поставили пластиковые окна и сменили вентиляцию, заменили вышедшие из строя холодильник и стиральную машину новыми, перекрыли линолеум в кухне и ванной, когда износился старый, и чинили все, что ломалось, по мере необходимости. Наша задача состояла в том, чтобы своевременно уведомлять о поломке. Также они ухаживали за нашим двором, включая газон и кустики-цветочки, и регулярно ремонтировали и убирали подъезд. Теперь в содержание дома нужно включить не только отделку внутренних помещений и ремонт техники, но и расходы на починку забора, крыши, водопровода, уход за садом и поддержание фасада.

Определенно, годами снимать жилье в Лондоне можно не только потому, что нет возможности купить свое собственное: для многих людей это просто образ жизни, не ограничивающий их свободу передвижения и не обременяющий излишними хлопотами. Даже странно, что мы решили вопрос в пользу собственного жилья. Но английский мужчина подсознательно тяготеет к собственному замку, а русская женщина не выносит невозможности переделать все по своему вкусу. Теперь у нас появилась дополнительная спальня, сад, гараж, новая мебель и бытовая техника, картины наконец повешены на стены, а посудомоечная машина существенно облегчает работу по дому. Поэтому мы все-таки не жалеем о переезде. Хотя муж все равно сказал, что не сдвинется с места еще лет десять.

Елена Брайне