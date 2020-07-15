I’ll be back: грозит ли нам вторая волна коронавируса?

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном количестве зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. Так, только за одни сутки 10 июля в мире прибавилось более чем 228 тыс. больных. И это на фоне сообщений, что многие страны, включая Великобританию, начали ослаблять ограничения, ссылаясь на победу над вирусом. 75% новых случаев было выявлено в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Грозит ли миру вторая волна, которая, по прогнозам аналитиков, может стать более сильной? Какие страны сейчас закрываются, не успев открыться? И сколько человечеству придется еще жить под угрозой пандемии?

Быстрая расплата

Как предсказывал ряд экспертов, вместе с летней жарой вернулся и ковид. Многие страны, ослабившие было режим самоизоляции, за последнюю неделю столкнулись с новой вспышкой болезни.

Самая тяжелая ситуация зафиксирована в США, сообщает Reuters. Количество заболевших здесь превысило 3 млн. Ежедневно выявляется до 60 тыс. новых случаев, и это при том, что даже в тяжелейшем апреле суточный прирост составлял не более 40 тыс. больных.

Одной из причин считают недавние беспорядки, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, когда протестующие шли плечом к плечу, забыв о мерах безопасности.

В Каталонии (северо-восток Испании) с прошлого четверга вновь стало обязательным ношение масок. Причина — вспышка коронавируса в одной из коммун. Врачи предполагают, что заражения начались на народных гуляниях в праздник Сант-Жуан (день Ивана Купалы), 23 июня. Напомним, что Испания совсем недавно открыла границы для туристов.

После 24-дневного перерыва в Новой Зеландии также были зарегистрированы новые cлучаи заражения.

Власти Южной Кореи заявили, что в окрестностях Сеула наблюдается вторая волна коронавируса. По предположению Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, она началась с нескольких случаев кластерных заражений, произошедших в начале мая. По информации Bloomberg, Гонконг и Токио объявили о рекордном всплеске COVID-19 всего через несколько дней после ухода австралийской столицы Мельбурна на карантин. «Оживление» коронавируса в азиатских городах зафиксировано после нескольких недель нормальной жизни, когда люди вернулись в офисы, а рестораны снова пригласили посетителей.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал все страны, снимающие карантинные ограничения, быть осторожными и продолжать соблюдать социальную дистанцию и после снятия карантина. ВОЗ считает, что пандемия коронавируса вошла в новую фазу, опасную тем, что инфекция распространяется быстрее, поскольку население все больше устает от карантина.

В ходе недавней пресс-конференции представительница ВОЗ, американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхове, также отметила, что пандемия коронавируса набирает темпы во многих уголках мира. «Хотя мы наблюдали пример стран, добившихся определенного успеха в снижении уровня инфицирования, все должны оставаться начеку», — заявила она.

«Вспышки являются отрезвляющим напоминанием, что до окончания пандемии коронавируса еще очень далеко. Без эффективной и массовой вакцинации города, вероятно, останутся в состоянии неопределенности, когда сокращение социального дистанцирования будет приводить к новым неконтролируемым заражениям», — считают эксперты Bloomberg. При этом информационное агентство отмечает, что ученые до сих пор не могут разобраться в способности коронавируса неделями распространяться бессимптомно, а некоторые специалисты подозревают, что инфекция может задерживаться в воздухе на несколько часов.

Вирусы среди нас

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии и пробудиться при определенном сочетании факторов. Такую теорию выдвинул старший научный сотрудник оксфордского Центра доказательной медицины, приглашенный профессор университета Ньюкасла Том Джефферсон, сообщает The Daily Telegraph.

По мнению Джефферсона, последние данные свидетельствуют о том, что вирус уже существовал во многих странах мира до начала пандемии. Например, испанские эпидемиологи заявили, что обнаруживали его в канализационных стоках Барселоны еще весной 2019 года. В сточных водах Милана и Турина, как сообщают итальянские исследователи, вирус появился в декабре 2019 года. В бразильском Флорианополисе его обнаружили в ноябре того же года.

Ученый провел аналогии с эпидемией «испанки» в 1918—1920 годах. По его словам, в 1918 году порядка 30% населения Западного Самоа скончалось от этого вида гриппа, хотя не имело контактов с иностранцами.

Джефферсон считает, что возбудители болезней всегда находятся вокруг нас и при совпадении определенных факторов активизируются. А чтобы выяснить, каковы эти факторы: изменение условий окружающей среды, рост населения или что-то еще, — требуется дальнейшее изучение.

Что в Британии?

Здесь потенциал для второй волны имеется серьезный. Вирус по-прежнему циркулирует, а его способность распространяться и убивать ничуть не меньше, чем в начале года.

«Факты указывают на то, что большинство населения по-прежнему подвержено риску заражения, — отмечает ученый-эпидемиолог Адам Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. — По большому счету, если мы сейчас отменим все ограничительные меры, мы вернемся к тому, что было в феврале. Все как будто начнется заново». На сегодня, по данным эксперта, только порядка 5% британцев переболели COVID-19, и гарантий того, что все они получили иммунитет, нет.

По этой причине в Британии ограничительные меры снимаются поэтапно и одновременно вводятся новые меры контроля — например, ношение масок и отслеживание контактов инфицированных. «В Британии и соседних странах новые вспышки могут произойти очень быстро, если карантин снимут до уровня, после которого контролировать дальнейшее распространение будет невозможно», — объясняет Кучарски. При этом, по мнению эксперта, проблема не разрастется, если власти будут быстро выявлять кластеры заражений, вводить карантин на местном уровне и не давать вирусу распространиться дальше.

К слову, исследования социологической службы Opinium показали, что 52% британцев считают неоправданно поспешным возобновление работы пабов и ресторанов. Толпы ликующего народа, толкущегося в залах и во дворах пабов с кружкой пива и напрочь забывшего о социальной дистанции, вызвали ужас у миллионов британцев. 55% респондентов полагают, что вследствие столь поспешного разворота к активной жизни есть все основания готовиться к возврату жесткого карантина. 73% британских граждан уверены, что вторая волна эпидемии коронавируса практически неизбежна. Стратегия и тактика правительства Джонсона в борьбе с коронавирусом получила довольно скромную оценку: рейтинг неодобрения составил 49%, тогда как положительную оценку выставили 30%.

По мнению Адама Кучарски, локальные вспышки могут начаться уже в ближайшие недели или месяцы после ослабления карантинных мер. Но это не гарантирует второй волны. Доцент Университа Уорика (University of Warwick) Майк Тилдесли, в свою очередь, отмечает, что, если меры сильно ослабят, даже небольшая вспышка в зимний сезон может привести к новой волне. «Весна нам, несомненно, помогла. Но вторая волна практически неизбежна, особенно с учетом того, что впереди холодные месяцы», — вторит коллеге профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

Вместе с тем в недавно опубликованном отчете независимой группы ученых Independent SAGE говорится, что правительство Великобритании пока отказалось от попыток уничтожить коронавирус. Ученые предлагают новую стратегию, направленную на полную ликвидацию COVID-19, которая включает систему отслеживания и тестирования контактов. Это заменило бы то, что в отчете называется «провальной системой проверки и тестирования от Национальной службы здравоохранения Великобритании». Принципиальное отличие новой системы в том, что она будет контролироваться на местном уровне. Также эксперты рекомендуют задействовать больше лабораторного оборудования и требуют ввести более жесткие карантинные меры и ограничить международные и внутренние поездки. В отчете также отмечается, что число умерших от коронавируса в Великобритании было одним из самых высоких в мире, но эту траекторию еще не поздно изменить.

Постапокалиптический сценарий

Образ жизни современного человека способствует тому, что с каждым годом передающихся от животных вирусов будет все больше, а пандемии будут случаться все чаще, пишет Bloomberg. Коронакризис застал правительства большинства стран врасплох, хотя эпидемиологи годами предупреждали об угрозе сокрушительной эпидемии.

«От бубонной чумы и оспы до испанского гриппа и ВИЧ — история переполнена пандемиями, которые изменили развитие человечества. Прогресс в медицине помог бороться с такими напастями. Но другие аспекты современной жизни, включая вырубку леса, урбанизацию и интенсивную сельскохозяйственную деятельность, вносят свой вклад в возникновение новых видов заразы. И темпы происходящего тревожат», — считают эксперты Bloomberg.

От того, по какому пути пойдет человечество, будет зависеть, наступит глобальная депрессия длиной в 5—7 лет или нет. Генсек ООН Антониу Гутерриш описал два возможных сценария для мира после пандемии коронавируса, оптимистичный и пессимистичный, рассказывает издание Aftonbladet. Судя по ним обоим, киношные режиссеры были недалеки от правды в своих апокалиптических и постапокалиптических блокбастерах. Корень проблем в том, что пандемия обострила неравноправие в отношениях внутри государств и между державами.

Благоприятный прогноз станет возможным при условии появления в течение девяти месяцев эффективной и доступной вакцины от коронавируса. Тогда государства справятся с нынешней ситуацией, разработают успешный план восстановления и окажут помощь развивающимся странам. В худшем случае, считает Гутерриш, страны не станут объединяться перед лицом угрозы коронавируса, появятся новые вспышки вируса, работа над вакциной затянется либо ее смогут получить только богатые страны. При таком раскладе, уверен эксперт, мир увидит рост сегрегации, популизма и ксенофобии.

Генсек ООН полагает, что сейчас трудно понять, в какую сторону мы движемся. По его мнению, нужно приложить все усилия ради первого сценария, но следует подготовиться и к пессимистичному варианту развития событий.

Какова вероятность, что в ближайшем будущем может произойти новая крупная эпидемия? До COVID-19 печально прославились вирус Эбола, лихорадка Зика, свиной грипп H1N1, птичий грипп… Уже сейчас многие эксперты уверены: вирус, который стал причиной вспышки новой болезни и патогенез которого до сих пор не разгадан, навсегда войдет в историю человечества. И все мы в очередной раз осознали, что угроза новой инфекции сейчас так же актуальна для человечества, как и несколько веков назад.

Предсказания писателей

Альбер Камю. «Чума» (1947 год)

«Чума» сейчас часто упоминается в контексте дискуссий об инфекциях и прошлых пандемиях. Распространение SARS-CoV-2 вызвало всплеск ее продаж во Франции, Великобритании, Италии, России и даже Японии. Повествование в романе ведется от лица доктора, помогающего людям в алжирском городе Оране, охваченном чумой. Что значит быть человеком в трудные времена? Книга помогает ответить на этот вопрос. Кроме книги, есть фильм: в 1992 году итальянский продюсер Джон Р. Пеппер и аргентинский кинорежиссер Луис Пуэнсо выпустили фильм по мотивам произведения.

Майкл Крайтон. Штамм «Андромеда» (1969 год)

После того как на Землю рухнул военный спутник, в городе Пидмонт в Аризоне начинает распространяться неизвестная болезнь. В итоге в живых остаются только два жителя: пожилой мужчина и младенец. В это время группа ученых пытается выяснить, что представляет собой опасный микроорганизм и как с ним бороться, и сдержать неожиданный кризис. Книга была экранизирована дважды: в 1971 году кинорежиссер Роберт Уайз снял одноименный фильм, а в 2008 году датский кинематографист Микаэл Саломон создал четырехсерийный телесериал «Вирус «Андромеда».

Стивен Кинг. «Противостояние» (1978 год)

В произведении рассказывается о сбежавшем из секретной лаборатории пациенте с мутировавшим штаммом смертельно опасного гриппа, способным уничтожить 99% населения мира в течение нескольких недель. Карантин, локализация и военное вмешательство не помогают, и человечество оказывается на грани вымирания. Среди выживших постепенно выходят на передний план два лидера: 108-летняя матушка Эбигейл, призывающая построить мирную общину в Колорадо, и «темный человек» Рэндалл Флэгг, распространяющий хаос и насилие. Оставшимся в живых предстоит не только выбрать, за кем следовать, но и решить судьбу человечества. Художественный фильм по мотивам романа сняли в 1994 году, а в 2019 году телеканал CBS объявил о съемках сериала.

Новые данные исследований показывают, что коронавирус может вызвать волну осложнений деятельности головного мозга. Об этом сообщают ученые из Университетского колледжа Лондона.

В ходе исследований было описано 43 случая, когда пациенты, инфицированные коронавирусом, перенесли временную дисфункцию головного мозга, инсульт и другие серьезные повреждения.

Ранее о возможном негативном влиянии коронавируса на мозг сообщал New England Journal of Medicine, один из ведущих медицинских журналов. Некоторые ученые вспоминают в этой связи эпидемию летаргического энцефалита 1915—1925 годов, которая могла быть следствием «испанки».

Ученых заботит вероятность того, что у миллионов переболевших коронавирусом людей со временем могут снизиться когнитивные функции мозга, при этом настолько, что они не смогут заниматься повседневными делами.