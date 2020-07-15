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Уилфред в кошачьей шкуре

Уилфред в кошачьей шкуре

Воитель Уилфред (Wilfred Warrior) — новая интернет-сенсация, кот с выразительной мордой, на которой написано практически человеческое недоумение перед сложностью нашего мира. Четырехлетний Уилфред живет в Лондоне со своими хозяйками Лианой и Дженной. Он белый шиншилловый перс с отличной родословной, дружелюбный и покладистый.

Как Уилфред стал воином света для тысяч людей с депрессией, нам рассказала Лиана, которая, как оказалось, родом из Литвы и отлично говорит по-русски.

— Почему Уилфред — Воитель?

— Заводчица назвала его Fearless Warrior, и это имя значится в сертификате о его происхождении. А когда мы придумывали имя, Дженна сразу сказала: он Уилфред. Нам понравилось: Wilfred the Warrior, WW.

У него очень интересный характер. Даже котенком он не прыгал, не баловался, а играл и спал возле людей. Он всегда возле хозяев, спит, но на колени никогда не запрыгнет. Он сам определяет правила игры.

— Как вы познакомились с Уилфредом?

— Во время ланча Дженна стала рассказывать, как ей нравятся персидские кошки и как она хотела бы однажды завести такую. Она стала показывать мне фотографии в интернете. Так мы вышли на страничку, где продают породистых котят, и случайно наткнулись на объявление о продаже котенка. Я даже засомневалась, настоящий ли он. На этой фотографии он был вместе с братиком и сестричкой и смотрел в камеру своими огромными глазами (не менее впечатляющих зубов тогда еще не было). Я не могла его выбросить его из головы и решила написать заводчице. В ответ она прислала больше фотографий и видео, и тогда я совершенно влюбилась.

Я решила ничего не говорить Дженне и поехала в Уэльс посмотреть на Уилфреда вживую. Хозяйка, профессиональная заводчица, показала мне сертификаты дедушки Уилфреда, многократного призера разных выставок, чемпиона мира. Но я мало понимаю в таких шоу, поэтому бумаги не произвели на меня такого же впечатления, как его выражение лица. У Уилфреда была сестричка, настоящая принцесса, и братик, очень похожий на него, но поменьше ростом.

Пять часов мы ехали вместе домой в машине. Уилфред прекрасно себя вел: немного помяукал, чтобы его взяли на руки, но не царапался, смотрел по сторонам. Все ему было интересно, и этим он мне нравится до сих пор.

Когда Дженна увидела Уилфреда, она сразу решила, что это селебрити, и на следующий день сделала котенку «Инстаграм».

— Стоит ли нам беспокоиться о здоровье Уилфреда?

— Не стоит, он здоровый котик. Многие задают вопрос, не нужно ли укоротить или удалить торчащие зубы Уилфреда. Наш ветеринар считает, что, пока они не мешают ему есть, в операции нет необходимости. А вот если бы была, это стало бы проблемой. При таких операциях возникает большой риск инфекций; кроме того, челюсть может просто треснуть, ведь она крошечная, что легко заметить на фотографиях мокрого Уилфреда.

Также у нас часто интересуются, что это за порода. Мы отвечаем, что он шиншилловый перс. Люди гуглят породу, видят красивых кошек — они считаются одними из самых красивых в мире, — возвращаются и спрашивают: «Серьезно? Вы уверены?»

А глаза Уилфреда такие странные, когда он испытывает определенные эмоции. Когда Уилфред занимается своими делами, глаза выглядят обычно, а когда он уставший или злой, он их прикрывает, так что легко понять, что что-то не так. А вот когда ему что-то любопытно или он играет, Уилфред сильно выпучивает глаза — именно это так всех забавляет.

— Как Уилфред стал популярным?

— Сначала наш «Инстаграм» заметил мужчина из Сан-Франциско, владелец двух похожих котов. Он сразу связался с нами, разместил Уилфреда в своем аккаунте, и мы получили 3 тыс. новых подписчиков.

В ноябре 2018 года у нас было около 35 тыс. подписчиков, и их количество медленно росло, пока мы не выставили видеоролик, благодаря которому Уилфред прославился. Тогда мы жили в квартире с садом, где Уилфред гулял, а у соседа наверху было две кошки, одна из которых иногда сидела на окне. Это ее можно увидеть в видеоролике (кстати, ее зовут не Люси, как многие думают, а Свитхарт).

И Уилфред просто влюбился — он смотрел на нее не отрываясь, словно в трансе. Я всегда смеялась: они как Ромео и Джульетта, но она такая красавица — смотри, но не подходи! — а он не очень. Мы забавлялись и выдумывали истории про них.

Этот ролик получился особенно смешным и сразу стал вирусным, так что его заметил и озвучил знаменитый комик Майкл Рапапорт. Наши фаны стали спрашивать, давали ли мы на это разрешение. Мы написали Рапапорту и попросили дать ссылку на наш «Инстаграм», так с 35 тыс. наша аудитория выросла до миллиона.

Пусть Уилфреда часто обзывают разными словами — мы совершенно спокойно к этому относимся. Мы знаем, что кот живет лучше многих людей: он разбалован, у него есть все необходимое и ему даже не нужно ходить на работу.

— А основная аудитория Уилфреда в Америке? Не в Азии?

— Да, американцы обожают его. Интересно, что 35% поклонников нашего котика — мужчины, и это очень необычно для кошачьего аккаунта. Нам часто приходят сообщения, электронные письма от серьезных немолодых мужчин, к примеру: «Спасибо вам, я страдаю депрессией, но посты Уилфреда мне очень помогают и поднимают настроение».

Нас также спрашивают, почему мы не выставляем фотографии кота каждый день. Мы стараемся не постить все подряд, а выбирать такие снимки, где он делает что-то интересное или где у него смешная физиономия.

— Уилфред что-то зарабатывает на своей популярности?

— Мы никогда не думали о том, как заработать на нашем питомце. Мы работаем медсестрами, и если у нас выпадает выходной, мы просто отдыхаем, времени на бизнес у нас нет. Конечно, немного обидно, что во время взлета популярности у нас не было аккаунта на YouTube, а многие выставляли ролик Майкла Рапапорта и заработали на этом. Мы же получили только приток фанатов.

Сейчас нам иногда предлагают участие в рекламе (правда, с коронавирусом это замедлилось). У Уилфреда также есть магазин, где мы продаем сувениры… Вот эти деньги идут ему на корм.

В июле 2020 года Уилфред стал героем иллюстрированной книги «Wilfred Warrior. Book 1», которую создал художник Бахадир Демиралай. Ее можно купить на Amazon. Поздравляем красавчика-кота и его хозяек с книжным дебютом и желаем им новых приключений!

Беседовала Вера Щербина

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