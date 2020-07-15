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Запуск сетей 5G в Великобритании откладывается на два года

Запуск сетей 5G в Великобритании откладывается на два года

Правительство отказалось от оборудования компании Huawei

Правительство Великобритании приняло решение запретить китайской компании Huawei участвовать в создании инфраструктуры для сетей 5G, сообщает BBC. С 2021 года прекращается закупка нового оборудования Huawei, а уже установленное демонтируют к 2027 году.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден выступил с заявлением 14 июля. «Нам нелегко далось это решение, однако мы уверены, что это пойдет экономике только на пользу», — заявил он. Дауден также уточнил, что запуск сетей 5G в Великобритании откладывается на два-три года и обойдется в £2 млрд.

Некоторые депутаты-консерваторы хотели бы ускорить демонтаж оборудования Huawei и завершить процесс до 2024 года. Однако операторы мобильной связи BT и Vodafone предупредили: ускорение может привести к тому, что клиенты останутся без связи. Решение об отказе было принято вслед за США: в мае этого года американское правительство наложило санкции на Huawei, опасаясь, что дальнейшее внедрение компании угрожает национальной безопасности.

Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин был огорчен решением правительства Бориса Джонсона. «Возникли сомнения, может ли Великобритания сформировать открытую и справедливую деловую среду для компаний из других стран», — написал посол в «Твиттере».

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