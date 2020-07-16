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649 тыс. человек потеряли работу из-за пандемии

649 тыс. человек потеряли работу из-за пандемии
Фото:123rf.com

И это не окончательные цифры, говорят аналитики

649 тыс. человек потеряли работу в период с марта по июнь из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky News. Такие данные приводит Национальная статистическая служба Великобритании (ONS). Только в июне безработными стали более 74 тыс. человек.

В ONS утверждают, что темпы роста безработицы немного снизились: в июне число заявок на пособие по программе Universal Credit снизилось на 28 тыс. по сравнению с маем. Однако аналитики называют это «затишьем перед бурей».

Сейчас 9,4 млн человек получают помощь от государства по программе Job Retention Scheme. Гранты получили и 2,7 млн самозанятых. Специалисты из Управления бюджетной ответственности (OBR) говорят, что безработица может вырасти с 3,9% до 13% в октябре, — когда правительство перестанет выделять деньги. Британская торговая палата (BCC) подтверждает эти предположения: согласно опросу, более трети компаний планируют сократить штат в ближайшие три месяца.

Министр по вопросам занятости Мимс Дэвис утверждает, что правительство делает все возможное для восстановления экономики. Чтобы не допустить массовую безработицу, компаниям выплатят бонус в £1 тыс. за каждого сотрудника, которого вернут или наймут в штат до конца января 2021 года.

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