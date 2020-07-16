Елизавета II лично посвятит в рыцари капитана Тома Мура

Церемония состоится в Виндзорском замке

В апреле этого года ветеран Том Мур пообещал, что к своему 100-летию пройдет сто кругов по заднему двору дома. Взамен он просил перечислить деньги на помощь врачам, борющимся с коронавирусом. Изначально Мур планировал собрать всего £1 тыс., но в итоге собрал почти £32 млн. Инициативу ветерана поддержали 1,5 млн британцев.

Борис Джонсон присвоил Муру почетное звание полковника и выдвинул его на получение рыцарского титула, пишет BBC. Ранее сообщалось, что на период пандемии Елизавета II покинула Букингемский дворец и отказалась от проведения официальных мероприятий. Однако для Тома Мура будет сделано исключение: королева лично посвятит его в рыцари 17 июля.

Церемония пройдет в Виндзорском замке за закрытыми дверями, чтобы исключить возможность заражение коронавирусом. На мероприятие приглашена только семья ветерана. Для посвящения королева возьмет в руки меч, принадлежавший ее покойному отцу, королю Георгу VI.

Сам Мур был тронут оказанной ему честью. «Никогда бы не подумал, что со мной это случится. Я с нетерпением жду встречи с Ее Величеством», — написал ветеран в «Твиттере».