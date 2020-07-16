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Эффективный ингредиент косметических средств – витамин С

Эффективный ингредиент косметических средств – витамин С
фото123rf.com

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

В косметических продуктах сегодня используют всевозможные активные ингредиенты, способные сделать кожу красивее и моложе. Один из них – витамин С (аскорбиновая кислота). Он находится в топ-списке косметических компонентов, предупреждающих старение кожи.

Для чего нам нужен витамин С?

Наш организм не обладает способностью к синтезу витамина С, поэтому получение его извне является необходимым условием полноценной и здоровой жизни. Витамин С широко известен как биологически активное соединение, обладающее множеством полезных свойств: так, он укрепляет иммунную систему, защищает от микроорганизмов, имеет антистрессовый эффект.

Основная польза витамина С для кожи – защита от свободных радикалов на внутриклеточном уровне. Еще одна важная функция – участие в биосинтезе коллагена, основного белка дермы. И, наконец, витамин С влияет на меланогенез – проще говоря, он способен осветлять кожу за счет восстановления бесцветных «предшественников» меланина, нарушая нормальное течение образования пигмента. Аскорбиновая кислота также окисляет уже существующий пигмент, преобразуя меланин в его бесцветный аналог. Именно поэтому витамин С включают в косметику от пигментных пятен.

Витамин С также препятствует развитию нежелательных реакций в коже, связанных с действием УФ-лучей (особенно диапазона А), которое приводит к усиленному разрушению коллагена и фотостарению.

В косметике витамин С используется в специальной форме, чаще всего в виде аскорбилфосфата магния. Именно этот элемент сохраняет высокую биологическую активность витамина С и способен проникать через липидные слои для глубокого воздействия на кожу.

Косметика с содержанием витамина С обеспечивает синтез коллагена, защищает от фотоповреждения УФ-лучами, осветляет участки гиперпигментации, улучшает состояние при дерматозах, сопровождающихся воспалением.

В комбинации

Активные компоненты могут работать вместе на благо кожи, а могут и нейтрализовать действие друг друга. Например, витамин С может восстанавливать антиоксидантную активность витамина Е, вместе они подавляют окисление липидов в мембранах клеток, тем самым включая защитный и восстановительный механизмы. А вот косметику с витамином С и косметику с медными пептидами смешивать не стоит – они нейтрализуют действие друг друга. Поэтому прежде чем нанести омолаживающую сыворотку и крем одновременно, сначала прочитайте их состав. Если в составе сыворотки есть медные пептиды, а в креме – витамин С, вы не получите эффекта ни от одного из продуктов.

Применять два разных средства, одно из которых с витамином С, а второе – с ретинолом, можно в разное время суток. К примеру, первое утром, второе вечером. Тогда вы не только избежите неприятной реакции кожи, но и сможете получить максимум от мощного курса сыворотки и крема. Также вместе со средствами, содержащими ретинол или витамин С, рекомендуют использовать крем с высоким уровнем SPF.

Obagi Professional-C Serum

От £68 // obagi.com

Сыворотка Obagi Professional-C™ на основе стабилизированной L-аскорбиновой кислоты выпускается в разной концентрации: 10, 15 и 20%. Средство обладает высокой эффективностью: проникает в глубокие слои кожи, стабильно, некомедогенно, имеет минимальные побочные эффекты, обеспечивает ежедневную антиоксидантную защиту, нейтрализует действие свободных радикалов, приводящее к увяданию кожи, способствует формированию коллагена, осветляет кожу, придает ей естественный блеск, уменьшает воспаление, снижает трансэпидермальную потерю влаги.

SVR Clairial Serum

£35 за 30 мл // labo-svr.com

Эта сыворотка борется с гиперпигментацией и помогает вернуть коже сияние. Обещанный результат – заметное уменьшение темных пятен на коже – можно получить всего за две недели регулярного использования. В состав входит мощный комплекс активных компонентов: депигментирующий комплекс, 2% стабилизированного витамина С, высокомолекулярная гиалуроновая кислота.

Clinique Fresh Pressed 7-Day System with Pure Vitamin C

£25 // clinique.co.uk

Недельная система ухода за кожей Fresh Pressed с содержанием витамина С содержит порошок и эмульсию. Набор рассчитан на семь дней использования. Основные ингредиенты – витамин C (входит в состав обоих средств), помогающий мгновенно вернуть коже сияние; каолиновая глина, известная своими природными очищающими свойствами, которая поглощает кожный жир и загрязнения, одновременно оказывая мягкое отшелушивающее воздействие; салициловая кислота, которая работает как отшелушивающее средство, удаляя с поверхности кожи отмершие клетки и излишки кожного жира, что способствует выравниванию тона и восстановлению текстуры кожи.

Vitaclean Vitamin C Shower Heads

£59.99 // vitacleanhq.co.uk

А как насчет душа с витамином С? Компания Vitaclean предлагает наборы, в которые входят насадка для душа с очищающими керамическими шариками-фильтрами и колба с витамином С.

Насадки Vitaclean устраняют загрязнения и токсины из воды, которая течет из крана, а также снижают ее жесткость. Фильтрация воды происходит за счет фильтра из шунгита – уникальной минеральной породы, которая состоит на 98% из углерода и встречается только в Карелии. Возраст этого камня, по словам экспертов, 2 млрд лет. Шунгит обладает очищающими и целебными свойствами, оказывает антибактериальное действие, в нем содержатся антиоксиданты и минералы, поэтому он не только работает как фильтр против загрязнений, но и помогает улучшить состояние кожи и волос.

Колбы с витамином С можно купить отдельно (от £9,59), одной хватит на 3–4 недели. Витамин С эффективно нейтрализует хлор, а антиоксиданты и эфирные масла делают волосы и кожу заметно мягче. Вы можете выбрать вариант без отдушки или устроить настоящую ароматерапию, превратив вашу ванную в филиал СПА. Цитрус, роза, кокос и ваниль, лимон и манго, лаванда или жасмин – под любое настроение!

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