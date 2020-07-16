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Шамима Бегум получила право вернуться в Великобританию

Шамима Бегум получила право вернуться в Великобританию
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Она сможет обжаловать лишение ее гражданства в суде

В 2015 году 15-летняя Шамима Бегум вместе с двумя школьными подругами уехала из Лондона в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке ИГИЛ. Там она вышла замуж за боевика нидерландского происхождения Яго Ридийка.

В 2019 году беременную Шамиму обнаружили в лагере беженцев. Девушка рассказала, что за это время уже родила и потеряла двоих детей. Она изъявила желание вернуться в Великобританию, чтобы родить третьего ребенка в комфортных условиях. Саджид Джавид, в то время занимавший пост министра внутренних дел, отказал Бегум и объявил о намерении лишить ее британского гражданства. Позднее стало известно, что Шамима потеряла и третьего ребенка.

Согласно международному праву страна может забрать у человека гражданство, если в результате он не останется лицом без гражданства. МИД Великобритании обосновал свое решение тем, что семья Шамимы – выходцы из Бангладеша, и по закону девушка может автоматически получить гражданство этой страны, хотя она ни разу не посещала историческую родину.

Однако 16 июля 2020 года Апелляционный суд постановил, что решение МИДа было несправедливым, т.к. Шамима все это время находилась в Сирии и не могла участвовать в дебатах. Теперь она имеет право вернуться в Великобританию, чтобы обжаловать решение МИДа, пишет BBC. Адвокат девушки Дэниел Фернер настаивает, что «она не боится предстать перед судом и готова рассказать свою историю».

Правозащитные организации приветствовали решение суда, а МИД Великобритании назвал вердикт «разочаровывающим».

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