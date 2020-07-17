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Правительство выделит £3 млрд для NHS

Правительство выделит £3 млрд для NHS
Фото:123rf.com

Деньги пойдут на подготовку ко второй волне коронавируса

17 июля Борис Джонсон выступил на очередном брифинге по коронавирусу, сообщает BBC. Премьер-министр пообещал выделить £3 млрд для NHS, чтобы помочь больницам подготовиться ко второй волне COVID-19 и пережить зиму 2020-2021 года.

Незадолго до выступления Джонсона медэксперты под руководством главного научного советника правительства Патрика Уолланса выпустили отчет, согласно которому в результате второй волны заболевания число жертв может вырасти до 120 тыс. человек. Холодная погода и пребывание в помещениях только способствуют распространению вируса, а значит, зимой Великобританию наверняка ждет новая вспышка, говорится в исследовании.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия также получат финансовую помощь от государства. Помимо этого, осенью правительство развернет масштабную кампанию по вакцинации против гриппа, увеличит поставки аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для врачей. К концу октября медики будут проводить до 500 тыс. тестов на коронавирус в день, пообещал премьер-министр.

Он разрешил людям возвращаться в офисы с 1 августа при условии, что на рабочем месте будут соблюдены требования по защите от коронавируса. С 17 июля англичанам разрешается пользоваться общественным транспортом без ограничений, а с октября — посещать стадионы, ходить на концерты и смотреть матчи.

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