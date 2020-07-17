Принцесса Беатрис вышла замуж за Эдоардо Мапелли-Моцци

Закрытая церемония состоялась в Виндзорском замке

Принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском замке, сообщает The Independent. На закрытой церемонии присутствовали только близкие родственники: в том числе сама Елизавета II и принц Филипп, родители невесты — принц Эндрю и Сара, герцогиня Йоркская, а также сестра Беатрис — принцесса Евгения.

Всего на свадьбу были приглашены около двадцати человек, а сама церемония прошла в соответствии с требованиями правительства. Присутствующие соблюдали социальную дистанцию, говорится в официальном заявлении представителя королевской семьи.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре 2019 года, находясь в Италии. Свадебная церемония должна была состояться в Сент-Джеймсском дворце 29 мая 2020 года, однако из-за эпидемии коронавируса планы пришлось поменять. Пара отказалась от большой праздничной церемонии и решила ограничиться свадьбой в кругу семьи.

Беатрис занимает девятое место в очереди на престол. В настоящее время она работает в американской технологической компании Afiniti. Эдоардо Мапелли-Моцци владеет собственной девелоперской компанией Banda Property.