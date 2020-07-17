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Российских хакеров обвинили в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Российских хакеров обвинили в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Спецслужбы Великобритании, США и Канады зафиксировали попытки взлома 

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил российских хакеров в попытке похитить данные о разработке вакцины от коронавируса. В официальном заявлении ведомства говорится, что за кибератаками наверняка стоит российская разведка, пишет The Guardian.

Группа хакеров APT29 (также известная как Dukes или Cozy Bear) совершила несколько атак на организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19. Это подтвердили в том числе спецслужбы США и Канады. Хакеры направляли письма со ссылками на фишинговые сайты, а также использовали вредоносные программы типа WellMess и WellMail.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал хакерские атаки «недопустимыми». «Пока некоторые преследуют свои эгоистичные интересы, Великобритания вместе с союзниками продолжает работу по созданию вакцины. Мы намерены противостоять хакерским атакам и надеемся привлечь виновных к ответственности», — заявил Рааб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения о вмешательстве России «голословными». «Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно – Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — приводит заявление пресс-секретаря ТАСС.

Группу APT29 также обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года. На следующей неделе Доминик Рааб пообещал опубликовать отчет о потенциальном вмешательстве России и в британские выборы, сообщает BBC.

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