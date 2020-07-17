Театрам разрешили открыться с 1 августа

Но количество зрителей придется ограничить из-за пандемии

Театрам разрешается возобновить работу с 1 августа при условии соблюдения социальной дистанции, заявил сегодня Борис Джонсон. Количество зрителей в зале придется ограничить, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, пишет The Evening Standard. Кроме того, помещения будут регулярно дезинфицировать.

По словам министра культуры Оливера Даудена, театрам придется перейти на электронные билеты — так будет проще отследить заболевших. «Это важный шаг на пути к восстановлению отрасли. Помимо этого, правительство выделило £1,57 млн, чтобы не дать театрам закрыться», — рассказал министр.

Театры отреагировали на решение правительства по-разному. Руководство знаменитого «Глобуса» считает, что проводить спектакли в полупустом зале экономически невыгодно. А вот молодой театр Troubadour Wembley Park готовится приступить к репетициям, чтобы представить новый мюзикл Sleepless в сентябре.

«Мы с нетерпением ждали момента, когда нам разрешать начать репетиции. Поэтому решение правительства нас, безусловно, порадовало. Но из-за социальной дистанции нас вряд ли ждет успех. Надеемся, что правительство распределит обещанную финансовую помощь как можно скорее», — заявил художественный руководитель театра Rose Theatre Kingston Кристофер Хейдон.