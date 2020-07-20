Бифитеров могут уволить из-за нехватки финансирования

Тауэр может лишиться своих стражей впервые за 500 лет

Из-за пандемии коронавируса благотворительная организация Historic Royal Palaces (HRP), занимающаяся делами королевских резиденций, была вынуждена закрыть шесть из них, включая лондонский Тауэр. Он открылся 10 июля, однако теперь будет принимать не более 1 тыс. посетителей в день, а желающим сделать фото с бифитерами — церемониальной стражей — рекомендуется соблюдать дистанцию в 2 метра.

Однако вынужденный перерыв лишил организацию дохода, который напрямую зависит от количества проданных билетов. По словам генерального директора HRP Джона Барнса, за время карантина прибыль снизилась на 80% — и теперь организация задумалась о сокращении числа бифитеров. Как утверждает ITV News, двое из 37 церемониальных стражей уже согласились уйти в отставку добровольно, однако этого мало. HRP предупредила, что в ближайшие месяцы может сократить еще нескольких человек.

Формирование бифитеров (от английского beef «говядина» + eater «едок») было создано при Генрихе VII. В нем служат отставные унтер-офицеры Вооруженных сил Соединенного Королевства, чей стаж составляет не менее 22 лет. Бифитеров можно узнать по характерной темно-синей униформе с красной отделкой.

Настоящее название почетной стражи Тауэра – «Yeomen Warders», что переводится как «стражники-йомены». Историки полагают, что неофициальное название появилось благодаря привилегии йоменов есть мясо с королевского стола и в любых количествах. В свою очередь йомены – свободные мелкие землевладельцы, которые когда-то и пополняли ряды охранников Тауэра.