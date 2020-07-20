subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Британцы лишились отпусков из-за длительного оформления паспорта

Британцы лишились отпусков из-за длительного оформления паспорта

Паспортная служба не справляется с количеством заявок

Паспортная служба Великобритании не справляется с количеством обращений, пишет The Telegraph. Из-за карантина ведомству пришлось отказаться от премиум-сервиса, который позволял получить документ по ускоренной процедуре. Руководство возвращает сотрудников в штат постепенно, что тоже сказывается на эффективности работы.

Как результат, оформление паспорта занимает вдвое больше времени, чем обычно, а британцы вынуждены откладывать визиты к родственникам, оформление ипотечного договора и отменять отпуска. Некоторым из них пришлось ждать документы более четырех месяцев.

Супруги Кэти и Клайв Бишоп хотели улететь 13 августа на Гран-Канарию вместе со своими детьми — 12-летним Айденом и четырехлетним Тедди. После подачи заявки на новый паспорт для Кэти и первый паспорт для Тедди семье пришлось ждать более ста дней.

Мэттью Холл из Дадли подал заявку на получение паспорта для своего ребенка 28 февраля, чтобы успеть к поездке на Майорку — но ему пришлось ждать 142 дня. «Я очень расстроился. Они могли бы по крайней мере оповестить меня о задержке, а теперь я потеряю более £3 тыс», —  рассказал Холл.

Паспортная служба признала проблему. Теперь людям рекомендуют покупать билеты минимум на сентябрь —  раньше этого срока ведомство вряд ли сумеет рассмотреть заявку.

profile-sample2
Британцы лишились отпусков из-за длительного оформления паспорта
20-07-2020
profile-sample2
Бифитеров могут уволить из-за нехватки финансирования
20-07-2020
profile-sample2
Уличный карнавал Ноттинг-Хилл пройдет онлайн
20-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.