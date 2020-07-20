Британцы лишились отпусков из-за длительного оформления паспорта

Паспортная служба не справляется с количеством заявок

Паспортная служба Великобритании не справляется с количеством обращений, пишет The Telegraph. Из-за карантина ведомству пришлось отказаться от премиум-сервиса, который позволял получить документ по ускоренной процедуре. Руководство возвращает сотрудников в штат постепенно, что тоже сказывается на эффективности работы.

Как результат, оформление паспорта занимает вдвое больше времени, чем обычно, а британцы вынуждены откладывать визиты к родственникам, оформление ипотечного договора и отменять отпуска. Некоторым из них пришлось ждать документы более четырех месяцев.

Супруги Кэти и Клайв Бишоп хотели улететь 13 августа на Гран-Канарию вместе со своими детьми — 12-летним Айденом и четырехлетним Тедди. После подачи заявки на новый паспорт для Кэти и первый паспорт для Тедди семье пришлось ждать более ста дней.

Мэттью Холл из Дадли подал заявку на получение паспорта для своего ребенка 28 февраля, чтобы успеть к поездке на Майорку — но ему пришлось ждать 142 дня. «Я очень расстроился. Они могли бы по крайней мере оповестить меня о задержке, а теперь я потеряю более £3 тыс», — рассказал Холл.

Паспортная служба признала проблему. Теперь людям рекомендуют покупать билеты минимум на сентябрь — раньше этого срока ведомство вряд ли сумеет рассмотреть заявку.