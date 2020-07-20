Уличный карнавал Ноттинг-Хилл пройдет онлайн

Зрители смогут посмотреть выступления участников на сайте мероприятия

Традиционный карнавал Ноттинг-Хилл проходит в Кенсингтоне ежегодно с 1966 года. Как правило, даты его проведения выпадают на последние выходные августа. Основные участники мероприятия – представители стран Карибского бассейна и некоторых стран Африки. Тысячи людей выходят на улицы западного Лондона, чтобы принять участие в красочном и ярком параде.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса карнавал пройдет онлайн, сообщает Sky News. Организаторы мероприятия организуют лайв-стрим, который можно будет посмотреть на сайте фестиваля с 29 по 31 августа. Зрители смогут увидеть выступления команд, насладиться экзотической музыкой и яркими нарядами. Музыкальные композиции и подкасты о карибской культуре будут доступны и на стриминговом сервисе Spotify.

Кроме того, организаторы мероприятия надеются привлечь внимание к ресторанам карибской и африканской кухни в Лондоне, так как они сильно пострадали из-за карантина. Исполнительный директор Notting Hill Carnival Мэтью Филлип призвал людей почаще ходить в рестораны. «Мы должны поддерживать друг друга в трудную минуту. Надеемся, что новый формат мероприятия понравится нашим зрителям», —добавил Филлип.