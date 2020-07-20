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В Гайд-парке прошла акция против ношения масок

В Гайд-парке прошла акция против ношения масок
Фото:123rf.com

Демонстранты утверждают, что «борются за права и свободы британцев»

С 24 июля посетители магазинов и супермаркетов в Англии будут обязаны носить маски. Штраф за появление в магазине без них составит £100. Кто-то считает это решение правительства правильным, однако некоторые выступают против.
19 июля в Гайд-парке прошла акция против ношения масок, пишет The Independent. Демонстранты вышли на мирное шествие с транспарантами, надписи на которых гласили «Нет маскам!» и «Я против масок, тестирования и отслеживания контактов».

Протест организовала общественная группа Keep Britain Free, которую основал бизнесмен Саймон Долан. Он пытался подать на правительство в суд за введение карантина, но проиграл иск в прошлом месяце.

Одна из организаторов протеста Клер Уиллис-Харрисон заявила Sky News, что они «борются за права и свободы британцев», однако большинство граждан страны с ними не согласно. Согласно опросу Opinium, 71% британцев поддерживают обязательное ношение масок и только 13% выступают против.

«Если две недели назад только 50% британцев носили маски в общественных местах, то на прошлой неделе — уже 61%», —  рассказал глава ONS Иэн Даймонд.

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