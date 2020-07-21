Логистический оператор Hermes откроет 10,5 тыс. рабочих мест

Компании требуются 1,5 тыс. сотрудников в офис и 9 тыс. курьеров

Немецкая компания Hermes, специализирующаяся на доставке товаров, объявила о создании 10,5 тыс. рабочих мест в Британии. Ей требуются 1,5 тыс. сотрудников в офис и 9 тыс. курьеров-фрилансеров, сообщает BBC.

Компания пришла на британский рынок в начале 2000-х годов и с тех пор не сдавала позиции. Даже во время карантина руководство Hermes отказалось принимать финансовую поддержку от государства и обходилось своими силами. По словам генерального директора компании Мартина де Ланге, им поступили тысячи резюме от барменов, парикмахеров и пилотов, которые остались без работы из-за пандемии.

«Эпидемия COVID-19 ускорила темпа роста онлайн-торговли, благодаря чему в секторе начали появляться новые рабочие места. Это хорошая новость для тех, кто лишился источника дохода», — добавил де Ланге.

Ранее целый ряд британских компаний заявил о сокращении персонала. Владелец ресторанов Upper Crust и Caffe Ritazza — SSP Group — подтвердил планы по сокращению 5 тыс. человек, авиакомпания British Airways объявила об увольнении 12 тыс. сотрудников, компания EasyJet собирается сократить 1,3 тыс. рядовых сотрудников и 727 пилотов.