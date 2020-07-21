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В каких британских городах самая доступная недвижимость?

В каких британских городах самая доступная недвижимость?

На первом месте — Шилдон

Сервис по продаже и покупке недвижимости Zoopla назвал лучшие города Великобритании для покупки недвижимости. При составлении рейтинга аналитики оценивали среднюю стоимость жилья и учитывали ее отношение к уровню дохода в населенном пункте, пишет Express.

На первом месте оказался английский Шилдон: средняя стоимость жилья в городе — £60 тыс. Второе место занял шотландский Камнок. Недвижимость там стоит дороже, порядка £74 тыс., однако годовой доход выше — £31 тыс. Замыкает тройку лидеров Феррихилл: средняя стоимость жилья — £70 тыс., средние зарплаты — £28 тыс. в год.

На четвертом и пятом местах располагаются английский Питерли и шотландский Герван, со стоимостью недвижимости £71 тыс. и £84 тыс. соответственно.

«Из-за пандемии коронавируса многие ограничены в финансах и стараются подобрать жилье по своему бюджету, поэтому мы решили сделать этот рейтинг», — говорит аналитик Zoopla Том Паркер.

Десятка лучших населенных пунктов такова:

1. Шилдон (Shildon, County Durham, England).

2. Камнок (Cumnock, East Ayrshire, Scotland).

3. Феррихилл (Ferryhill, County Durham, England).

4. Питерли (Peterlee, County Durham, England).

5. Герван (Girvan, South Ayrshire, Scotland).

6. Клитор-Мур (Cleator Moor, Cumbria, England).

7. Стивенсон (Stevenston, North Ayrshire, Scotland).

8. Ферндейл (Ferndale, Rhondda Cynon Taff, Wales).

9. Мохлин (Mauchline, East Ayrshire, Scotland).

10. Стенли (Stanley, County Durham, England).

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