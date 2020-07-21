Объем государственных заимствований увеличился до £128 млрд

Государственный долг Великобритании сейчас составляет почти £2 трлн

Объем государственных заимствований в первом квартале 2020-2021 финансового года увеличился до рекордных £127,9 млрд, пишет The Telegraph. Это самый большой квартальный дефицит за всю историю ведения отчетности по бюджету, говорят в ONS.

Даже во время финансового кризиса в декабре 2009 года правительство заимствовало всего £21,3 млрд. Для сравнения, в апреле этого года объем государственных заимствований составил £46,9 млрд, в мае — £45,5 млрд, в июне — £35,5 млрд.

Государственный долг Великобритании сейчас составляет £1,98 трлн или 99,6% ВВП.

В то же время налоговые поступления существенно снизились. Поступления от НДС упали на 50%, составив £7,1 млрд в июне; поступления от налога на прибыль — на 20% (до £3.7 млрд), поступления от подоходного налога — на 1,6% (до £13,6 млрд). Поступления от уплаты гербового сбора упали примерно на одну треть.

Если Риши Сунак решит привлечь дополнительные денежные средства для восстановления экономики после пандемии коронавируса, то объем заимствований в этом финансовом году может вырасти до £500 млрд, говорят в Институте фискальных исследований (IFS).