Об этом объявил Риши Сунак

Почти 900 тыс. работников государственного сектора получат прибавку к зарплате за их «жизненно важный вклад» в борьбу с коронавирусом, заявил министр финансов Риши Сунак.

Зарплаты учителей в Англии, стоматологов и врачей по всей Великобритании вырастут на 3,1 и 2,8% соответственно. Доход офицеров полиции, работников тюрем и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в Англии и Уэльсе вырастет на 2,5%. Военнослужащие, работники судебных органов и государственные служащие высшего звена получат прибавку 2%.

В список не включены медсестры — правительство обговорило с ними условия повышения заработной платы еще в 2018 году, пишет BBC.

Однако теневой министр финансов от Лейбористской партии Аннелиза Доддс заявила, что этого недостаточно. Она напомнила Риши Сунаку: Консервативная партия заморозила рост заработной платы в государственном секторе на семь лет, а значит, обещанные меры не смогут компенсировать людям разницу.

Врачи тоже остались недовольны скромной прибавкой. «Такое повышение анонсируют в спокойное время, а не в период пандемии, когда многие из нас работали без выходных», — заявил вице-председатель Британской медицинской ассоциации (BMA) Дэвид Ригли.