subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

900 тыс. работников государственного сектора получат прибавку к зарплате

900 тыс. работников государственного сектора получат прибавку к зарплате
Фото:123rf.com

Об этом объявил Риши Сунак

Почти 900 тыс. работников государственного сектора получат прибавку к зарплате за их «жизненно важный вклад» в борьбу с коронавирусом, заявил министр финансов Риши Сунак.

Зарплаты учителей в Англии, стоматологов и врачей по всей Великобритании вырастут на 3,1 и 2,8% соответственно. Доход офицеров полиции, работников тюрем и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в Англии и Уэльсе вырастет на 2,5%. Военнослужащие, работники судебных органов и государственные служащие высшего звена получат прибавку 2%.

В список не включены медсестры — правительство обговорило с ними условия повышения заработной платы еще в 2018 году, пишет BBC.

Однако теневой министр финансов от Лейбористской партии Аннелиза Доддс заявила, что этого недостаточно. Она напомнила Риши Сунаку: Консервативная партия заморозила рост заработной платы в государственном секторе на семь лет, а значит, обещанные меры не смогут компенсировать людям разницу.

Врачи тоже остались недовольны скромной прибавкой. «Такое повышение анонсируют в спокойное время, а не в период пандемии, когда многие из нас работали без выходных», — заявил вице-председатель Британской медицинской ассоциации (BMA) Дэвид Ригли.

profile-sample2
Логистический оператор Hermes откроет 10,5 тыс. рабочих мест
21-07-2020
profile-sample2
Объем государственных заимствований увеличился до £128 млрд
21-07-2020
profile-sample2
В каких британских городах самая доступная недвижимость?
21-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.