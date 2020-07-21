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Wild swim: места для купания в Лондоне и окрестностях

Wild swim: места для купания в Лондоне и окрестностях

Не взлетим — так поплаваем

Озеро Саксон (Saxon Lake)

До озера добраться очень просто:  оно расположено прямо на автомагистрали М4, неподалеку от аэропорта Хитроу. Нужно оставить машину на парковке в Harmondsworth, перейти через реку и следовать по тропинке к воде. Саксон популярно круглый год как отличное место для прогулок. Летом же оно привлекает именно желающих освежиться в жаркую погоду. Несмотря на наплыв людей, вода в озере остается чистой, как и его берега. Чем не развлечение по пути из аэропорта?!

Как добраться: на машине – от Центрального Лондона до озера примерно 30 км; на поезде: от станции Paddington до West Drayton, а потом на автобусе до Harmonsworth; со станции Paddington на поезде или по линии метро Piccadilly до Heathrow terminal 5 и потом на автобусе до Duke’s Bridge.

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Большой пруд Френшам (Frensham Great Pond)

Подойдет тем, кто любит отдохнуть с комфортом и не любит далеко уезжать от столицы. Поездка на поезде займет не более часа. Правда, в жаркие дни здесь становится слишком многолюдно. Благодаря хорошему песчаному пляжу, где дети могут безопасно играть, пруд облюбовали молодые семьи. Плюс – наличие кафе, туалетов и парковки (к полудню свободных мест не остается, поэтому лучше приехать пораньше). Пруд имеет британский сертификат Green Flag – свидетельство того, что вода тут отвечает самым высоким стандартам чистоты.

Как добраться: на машине – от Центрального Лондона до пруда примерно 75 км; на поезде: со станции Waterloo до Haslemere и потом на автобусе до Pond Lane.

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Река Wey 

Хочется уединения вдали от городского шума? Смело отправляйтесь к реке Wey, что в Суррее, чтобы насладиться тишиной, чудесными пейзажами и чистой водой. Здесь вы найдете одни из красивейших мест для купания. Многие приезжают сюда также ради расслабляющих прогулок. Например, можно прогуляться вдоль реки из городка Chilworth в Guildford, по пути обнаружив местечко для отдыха с удобным спуском в воду.

Как добраться: на машине – от Центрального Лондона до Chilworth около 60 км; на поезде – от станции Waterloo до Guildford с пересадкой до Chilworth.

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Деревня Minster Lovell, река Windrush

Неравнодушные к региону Cotswolds должны оценить месторасположение реки Windrush, в которой мы и предлагаем вам искупаться. Эта чистая и неглубокая река протекает через старинную деревеньку Minster Lovell. Держите курс на церковь Св. Кенеля: сразу за ней вы сможете спуститься к реке у руин поместья Minster Lovell Hall. Кстати, сами руины поместья, построенного в далеком XV веке, просто обязательны для посещения. В общем, если вы устали от суеты и хотите чего-то романтичного и расслабляющего, вам сюда!

Как добраться: на машине – от Центрального Лондона непосредственно до руин около 120 км; на поезде – от станции Paddington до Hanborough, а потом на автобусе и пешком.

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Пруды Hampstead Heath

Пожалуй, самые известные лондонские пруды. В парке Hampstead Heath их целых три: мужской, женский и общий – помимо бассейна в Parliament Lido и детского “лягушатника”. Выберите наиболее подходящий для вас пруд – и вперед в воду! Конечно, поскольку это один из немногих общественных водоемов в столице, в жаркие дни здесь становится  тесновато. У прудов есть душевые (на женском пруду есть теплый душ), неподалеку-  туалеты, а также на территории огромного парка можно прогуляться и выпить кофе или поиграть в теннис.

Как добраться: на метро до станции  Hampstead, на поездах  overground до Gospel Oak или Hampstead Heath. 

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Деревня Pangbourne, река Темза

А почему бы не искупаться прямо в Темзе? Чистейшая вода и меловые берега – это не сказка из былых времен! Стоит добраться до Coombe Park и его величественных древних дубов, и вы увидите “другую” Темзу : ни единой постройки вокруг и  девственная природа. Здесь можно просто окунуться в воду, либо устроить заплыв по течению на длинные дистанции. Например, на скорость махнуть до паба в Goring-on-Thames.

Как добраться: на машине – от Центрального Лондона до Coombe Park 82 км; на поезде – со станции Paddington до Pangbourne, а  потом пешком. 

Просим вас трезво оценить ситуацию и собственные силы перед купанием в реках и водоемах.

Подготовила Вероника Гориа-Саво

 

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