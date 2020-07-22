Алло, гараж!

Отдав машину в автомастерскую, вы полагаетесь на профессионализм механиков и ожидаете, что ее быстро починят. В большинстве случаеве автомастерские делают все то, о чем вы их попросили. Но иногда могут возникнуть проблемы – особенно если вы обратились в незнакомый автосервис.

– Четко скажите механику, что если в процессе работы обнаружатся новые проблемы, о которых сейчас неизвестно и которые потребуют дополнительных затрат, эти дополнительные услуги не надо оказывать, предварительно не обсудив с вами данный вопрос.

– Попросите, чтобы вам выдали письменную смету стоимости необходимых работ. Заранее удостоверьтесь, что за ее подготовку вам не придется платить, если вам не подойдет цена и вы передумаете работать с этой мастерской.

В соответствии с Законом о правах потребителя ремонтные автомастерские несут материальную ответственность за ущерб или поломку, нанесенные транспортному средству, пока автомобиль находился у них в ремонте, на их территории и под их контролем.

Автомастерские иногда вывешивают таблички, оповещающие потребителей, что они не несут ответственности за повреждения автомобиля, оставленного у них на ремонт или сервис. Такие ограничения прав собственника автомобиля незаконны. При нанесении повреждений автомобилю, находящемуся в ремонтной автомастерской, и дальнейшем судебном разбирательстве суд вряд ли освободит гараж от ответственности.

Кроме того, в таких случаях, помимо возмещения за повреждения машины, вы можете требовать и компенсации других расходов, вытекающих из этой неприятной ситуации, к примеру – стоимости аренды другого транспортного средства. Но прежде чем арендовать другой транспорт, предупредите автомастерскую о ваших намерениях и дайте им время на исправление ошибки. Некоторые автомастерские бесплатно предоставляют в пользование другую машину, пока ваш автомобиль находится в ремонте.

Ремонт обошелся в гораздо большую сумму, чем вы ожидали

Прежде чем разрешить мастерам приступить к работе, постарайтесь добиться, чтобы вам дали смету работ в письменном виде. Тогда вы не будете обязаны платить больше, чем было предварительно оговорено. Если же вы договорились о проведении определенной работы, но не договорились о стоимости заранее, то тот же Закон о защите прав потребителя поможет вам отстоять свои права.

Если вы считаете, что стоимость услуги необоснованно высока и можете получить письменные сметы на проведение идентичных работ в нескольких других автомастерских, то суд, скорее всего, встанет на вашу сторону. Кроме того, автомастерская не имеет права требовать с вас оплату тех услуг, о которых вы не были проинформированы изначально.

Если вы испробовали все аргументы в споре о завышенной стоимости работ, но автомастерская отказывается принимать во внимание ваши доводы и все равно настаивает на оплате, прежде чем вам позволят забрать автомобиль, то вы можете заплатить, но обязательно напишите на всех документах об оплате, что вы оспариваете стоимость работ: по-английски – payment under protest. Это послужит письменным доказательством в будущем, если вы решите оспорить завышенную стоимость в соответствующих инстанциях.

Вы заплатили за услугу, но она не была оказана должным образом

Если качество работы оставляет желать лучшего, у вас есть законное право настаивать, чтобы его довели до ума либо дали вам скидку. Если автомастерская не согласна, что качество проведенной ими работы не соответствует стандартам, то вы можете попросить другого механика подтвердить ваши слова. Если автомастерская не согласится устранить проблему, то необходимо нанять независимого эксперта или обратиться в другой автосервис, чтобы они дали свое заключение по поводу качества проведенного ремонта.

Ремонт занимает слишком много времени

Если автомастерская проводит кузовные или другие работы и, к примеру, возникла задержка с доставкой какой-то из деталей, поинтересуйтесь, может ли вам автомастерская предоставить другой автомобиль во временное пользование, пока вы ждете окончания работ. Не все гаражи имеют такой сервис. Поэтому, когда вы выбираете автомастерскую, спросите, смогут ли они вам предоставить другую машину в случае задержки с ремонтом. Если дата завершения работ не была с самого начала оговорена и ремонт, по вашему мнению, затянулся, спросите в гараже, сколько вам еще нужно будет ждать, и зафиксируйте дату окончания работ письменно. Закон о защите прав потребителей предусматривает, что работы должны быть проведены в разумные сроки, если изначально дата окончания работ не была оговорена. Если автомастерская не может закончить ремонт в оговоренный срок, попробуйте договориться о скидке.