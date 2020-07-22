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104-летняя Джоан Уиллет последовала примеру Тома Мура

104-летняя Джоан Уиллет последовала примеру Тома Мура
Фото:bhf.org.uk

Британка собрала £44 тыс. на лечение сердечно-сосудистых заболеваний

Капитан Том Мур, собравший £33 млн в поддержку NHS, стал живой легендой и своим примером вдохновил многих людей. В их числе — 104-летняя британка Джоан Уиллет.

За шесть недель до своего дня рождения она запустила фандрайзинговую кампанию. Уиллет обязалась совершать ежедневные прогулки от дома престарелых Old Hastings House, в котором сейчас проживает, до близлежащего холма и обратно. Вырученные деньги она обещала пожертвовать в благотворительный фонд British Heart Foundation (BHF), занимающийся сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 82 года Уиллет перенесла серьезную операцию на сердце, которая позволила ей благополучно дожить до ста лет.

Фото: bhf.org.uk

Сотрудники организации узнали о необычном челлендже пенсионерки и решили ей помочь. Портрет Джоан Уиллет появился на знаменитом билборде на площади Piccadilly Circus — ранее на нем транслировали выдержки из обращения к нации Елизаветы II.

К своему дню рождения, 19 июля, Уиллет прошла 27 км. На пути с прогулки ее встретили аплодисментами работники дома престарелых, местные жители и ее бывшие ученики — Джоан более тридцати лет проработала учительницей.

Фото: bhf.org.uk

Фото: bhf.org.uk

Женщине удалось собрать £44 тыс. Вдохновленная успехом, Джоан не стала закрывать профиль: пожертвовать деньги можно и сейчас, пройдя по ссылке.

«Мы очень благодарны Джоан за поддержку. В такие непростые времена это особенно важно», — заявила исполнительный директор фонда, доктор Шармейн Гриффитс.

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