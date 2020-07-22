Как бороться с халатностью британских зубных врачей

Многие из нас с облегчением вздохнули, когда в результате ослабления карантина стоматологические клиники открылись и начали снова принимать пациентов.

Стоматологическое лечение в Англии в основном находится на высоком уровне, но досадные ошибки и огрехи тоже случаются. Неграмотно проведенные процедуры могут нанести серьезный ущерб здоровью. В этом случае пострадавший может рассчитывать на денежную компенсацию. Подчеркну: не за все действия стоматологов, которыми вы остались недовольны, можно требовать компенсацию. Но в ряде случаев вы смело можете отстаивать свою позицию.

Неправильное удаление зубов

Удаление зуба (зубов) без показаний – серьезная халатность, но такие случаи достаточно распространены. Особенно неприятно то, что эту ошибку невозможно исправить. Неправильное удаление может нанести вред окружающим зуб тканям, а также соседним здоровым зубам. Пострадавшему от неправильного удаления зуба (зубов) будет полагаться компенсация за боль и причиненные страдания, а также возмещение финансовых расходов на лечение, установку и пожизненную поддержку коронок, имплантов и т. п.

Последствия неудовлетворительного лечения

В эту категорию попадают такие ошибки, как некачественное установление коронок, мостов, имплантов, неправильное лечение корневых каналов. Плохо установленные коронки, мосты, импланты могут вызывать боль и дискомфорт и, как правило, долго не служат. Во время лечения корневых каналов дантист может повредить зуб, оставить обломок инструмента в зубном канале, не удалить все инфицированные ткани и т. п.

Задержка с постановкой диагноза и (или) необходимым лечением, из-за которой ухудшилось здоровье пациента

Бывает так, что врачи пускают развитие симптомов на самотек, из-за чего порой бывает сложно избежать осложнений либо серьезного вреда для здоровья. К таким случаям относятся запущенный кариес, упущенное из виду развитие заболеваний десен, рака ротовой полости и т. д.

Неправильный диагноз

К этой категории ошибок относятся такие случаи, как упущения в обследовании, несмотря на наличие определенных симптомов, назначение неправильного лечения, бездействие стоматолога в ситуациях, когда было необходимо направить пациента к специалисту, неправильная интерпретация результатов тестов и т. п.

Неполное информирование пациента при получении его согласия на медицинское вмешательство

Кроме того, компенсацию можно требовать, если пациенту не объяснили риски, связанные с той или иной процедурой, а осложнения возникли. Пострадавший, возможно, не согласился бы на лечение, будь он поставлен в известность о возможных негативных последствиях медицинского вмешательства.

Сумма компенсации

Сумма компенсации за халатность при стоматологическом лечении рассчитывается в зависимости от конкретных обстоятельств. Пострадавший может претендовать на компенсацию от £500 до £40 тыс. за боль и возможную психологическую травму. Вдобавок к этому будут возмещаться финансовые убытки пациента, к примеру потеря как прошлого, так и будущего заработка, расходы на лечение, транспортные расходы и т. п.

Оплата юридических услуг

Юристы, специализирующиеся на делах о халатности в стоматологии, как правило, не запрашивают предварительной платы за юридическую помощь. При проигрыше пострадавшие обычно не платят за оказанные юридические услуги. Оплата происходит за счет процента от выигранной компенсации.

Длительность юридического процесса

Каждый случай уникален. В среднем процесс занимает полтора-два года, но может продолжаться и дольше. Все зависит от различных факторов, к примеру от того, как быстро стоматологическая клиника отвечает на запросы по выдаче документов, как долго организация по защите стоматологов отвечает на запросы юристов истца, признает ли вину стоматолог и т. п.

Если зубной врач не признает вину, процесс значительно усложняется. В этом случае понадобится продолжительное время, чтобы проанализировать все документы, подготовить медицинские экспертные заключения, судебные бумаги и т. п.

Срок исковой давности

Если вы подозреваете, что пострадали от халатного лечения, не откладывайте консультацию у юриста. На подачу иска дается не более трех лет с даты халатного лечения или с даты, когда пострадавшему стало известно, что была допущена ошибка.

Исключением являются иски, поданные от имени несовершеннолетних, а также от имени лиц с ограниченной дееспособностью. Ребенок младше 18 лет (в юридической терминологии – несовершеннолетний, или minor) не имеет права самостоятельно без разрешения взрослого подавать иск о компенсации. Как правило, интересы несовершеннолетнего представляет один из родителей (litigation friend). Дело о компенсации за травмы, нанесенные ребенку в результате халатности стоматолога, можно начинать в любое время, но не позднее даты, когда пострадавшему исполнится 21 год. Для лиц с ограниченной дееспособностью срок исковой давности не применяется.

Компенсация в связи с халатным лечением, осуществленным стоматологом NHS

Вы можете подать на компенсацию в связи с неправильным лечением, проведенным как государственным, так и частным дантистом. Процесс против государственных стоматологов немного отличается от процесса против частных зубных врачей. Иски к государственным стоматологам рассматривает организация NHS Resolution, которая занимается выплатой компенсаций. Если халатность сопутствовала лечению у частного стоматолога, дело будет рассматривать частная страховая компания. Каждый частный стоматолог в Британии обязан иметь страховой полис, обеспечивающий выплату компенсации пострадавшим от неправильного лечения.

Пожалуйста, примите во внимание, что данная статья не является юридическим советом и носит лишь рекомендательный характер. Точную информацию в каждом конкретном случае вы можете получить только на индивидуальной консультации.