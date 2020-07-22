Ипотека для иностранцев

Покупка недвижимости в Великобритании – привлекательный способ вложения денежных средств. Преимуществами этого варианта являются высокие цены на аренду, экономическая стабильность, непрерывный рост стоимости недвижимости и ограниченность предложений на рынке. Владение британской недвижимостью значительно поднимает ваш статус в глазах как кредиторов, так и государственных органов.

Однако может ли иностранец получить ипотечный кредит в Великобритании, если он здесь не живет и не работает? Да, это возможно. Если вы живете, работаете и получаете свои доходы в России, Армении, Украине, Казахстане или какой-либо другой стране, у вас есть шансы получить ипотечный кредит на покупку недвижимости в Соединенном Королевстве.

Мы занимаемся не только покупкой инвестиционной недвижимости: если вы хотите приобрести недвижимость в Великобритании для проживания ваших родных и близких, например жилье для ваших детей, которые учатся здесь, мы тоже сможем вам помочь.

Если у вас уже есть недвижимость в Великобритании и вы хотите получить кредит под ее залог, также обращайтесь к нам. В основном с такими кредитами работают небольшие частные банки, которые проявляют значительную гибкость при рассмотрении документов на получение ипотечного кредита.

Мы также окажем поддержку тем, кто живет в Великобритании, но получает доходы из-за рубежа.

Покупка британской недвижимости в кредит под небольшие проценты может быть очень выгодной. Такую недвижимость можно сдавать в аренду и выплачивать проценты по кредиту за счет полученных средств. Рост стоимости недвижимости значительно увеличит ваш капитал в долгосрочной перспективе.

Следует знать, что если заявитель не является резидентом Великобритании, то банку придется делать большое количество дополнительных проверок, чтобы понять, насколько надежен потенциальный заемщик, нет ли у него каких-либо проблем финансового или уголовного характера на родине, не связан ли заемщик с государственными органами и т. п. Такие проверки влекут за собой дополнительную трату времени и денег, к этому нужно быть готовым.

Чистота происхождения денег для первоначального взноса очень важна для кредитора, и не всегда бывает достаточно выписок со счетов в иностранных банках. Камнем преткновения часто становится большая разница в налоговом законодательстве, бухгалтерском учете, административном и уголовном праве и т. п.

Чтобы не тратить зря время и деньги, лучше всего обратиться к независимому советнику по ипотечному кредитованию (mortgage advisor). Задача ипотечного советника в такой ситуации – помочь обеим сторонам.

Мы помогаем найти банк, который даст вам ипотечный кредит, разъясняем, какие дополнительные доказательства нужно предоставить, чтобы убедить кредитора в вашей надежности, объясняем банку специфику ваших документов, особенности налогообложения, бухгалтерского учета, административного и уголовного права в вашей стране и т. п. Мы выступаем посредником при заключении сделки, работаем с банком от вашего имени от начала и до момента получения кредита. Мы рядом на всех этапах покупки!

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зуль­тату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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