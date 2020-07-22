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Летние бьюти-новинки, которые стоит попробовать

Летние бьюти-новинки, которые стоит попробовать

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

Гладкая кожа

No Mo-Stache Facial Razor

£6,50 – cultbeauty.co.uk

Удаление пушка на лице специальной бритвой, или dermaplaning, – новый тренд. Ему следуют многие мейкап-блогеры, уверяющие, что после процедуры кожа становится идеально гладкой и на нее отлично ложится макияж.

Как и многие другие, этот тренд зародился в Японии. Сперва такую услугу стали предлагать в салонах, а потом японки начали бриться дома, причем задолго до того, как процедура стала популярна во всем мире. Вместе с пушковыми волосками бритва убирает и ороговевшие чешуйки кожи, причем лучше любого скраба: сыворотки и кремы впитываются на ура.

Эффект от бритья держится до двух недель, в зависимости от того, как быстро растут волосы. Однако если у вас чувствительная и склонная к воспалениям кожа, Facial Razor может только ухудшить ее состояние.

Dermaplaning – это скорее эксфолиация, нежели традиционное бритье, поэтому можете не беспокоиться, волоски не начнут расти с тройной силой и густотой и не станут темнее. Бритва специально разработана так, чтобы ею было невозможно порезаться, она совершенно не острая. Пользоваться ею очень просто: натяните кожу в зоне, которую хотите обработать, возьмите бритву под углом 45 градусов и удаляйте волоски легкими движениями снизу вверх.

 

Маскировка отросших корней

Mane Hair Thickening Spray and Root Concealer

От £10 – maneuk.com

Консилер для корней, который придает волосам небывалый объем и насыщает их – все в одном флаконе! Продукцию марки Mane UK создает британский парикмахер Сэм Макнайт. Hair Thickening Spray and Root Concealer быстро завоевал сердца блогеров и знаменитостей; в рамках Лондонской недели моды его использовали на шоу Ричарда Куина для создания объемных романтических причесок.

Специальная формула средства разработана с применением тех же технологий, с помощью которых был создан продукт для ухода за волосами после пересадки волосяных луковиц, используемый в одной из клиник на Харли-стрит. Средство стало настолько популярным, что его решили выпустить в продажу.

В коллекции 11 вариаций, для разных оттенков волос. Спрей отлично закрашивает даже полностью седые волосы, при этом насыщает их микроминералами и создает объем.

 

Укрощение бровей

So Eco Duo Brow Brush

£7,50 – soinvogue.com

С набором So Eco Duo создать безупречные, ухоженные брови легко. Щеточка помогает придать бровям форму и причесать их, а миниатюрная кисточка со скошенной щетиной – заполнить их специальной пудрой или кремовыми тенями. Бренд So Eco не использует пластика в своих продуктах.

 

Чистое умывание

Brushworks Konjac Sponge

£6,99 – soinvogue.com

Устали от многочисленных косметических продуктов? Минимизировать их расход можно за счет умывания натуральным спонжем конняку. Он изготовлен из корней азиат­ского растения конняку, являющегося разновидностью картофеля. Главные свойства продукта – натуральность, отсутствие вредных химиче­ских добавок, естественное ув­лажнение. В отличие от других губок для лица, он не просто очищает, но и отлично эксфолиирует и вычищает поры. Спонж способствует проникнове­нию жидкости к верхним сло­ям эпидермиса, тем самым ув­лажняя кожу и придавая ей  эластичность. Благодаря мягкой, но при этом весьма уп­ругой текстуре конняку травмировать кожу во время отшелу­шивания невозможно.

Фиолетовый спонж с маслом лаванды подходит для всех типов кожи, отлично успокаивает, снимает усталость и раздражение.

 

Защита от солнца

Crystal Clear Protect&Repair

От £11,99 – crystalclear.co.uk

Средство с фактором SPF 40, идеально подходящее для защиты от вредных ультрафиолетовых лучей (UVA/UVB), одновременно помогает предотвратить старение кожи. Его уникальная формула содержит солнцезащитные фильтры и активные антивозрастные ингредиенты. Поглощая ультрафиолетовые лучи, средство помогает свести к минимуму риск повреждения кожи, вызванного вредным воздействием солнца, увлажняет кожу и сглаживает мимические морщины

В составе: витамин Е – антиоксидант, увеличивает содержание кератина на поверхности клеток; экстракт люпина – предотвращает эритему, обезвоживание и старение, борется со свободными радикалами; термофильная бактерия Thermus Thermophilus – помогает предотвратить солнечные ожоги, обезвоживание и старение кожи.

 

Массаж кожи головы

Biovene Essential Scalp Shampoo Brush

£7,99 – justmylook.com

Biovene Essential Scalp Shampoo Brush нежно массирует кожу головы во время мытья шампунем, стимулируя рост здоровых волос, и предотвращает появление перхоти и избыточное выделение жира. Она помогает эффективно очистить кожу головы и отшелушивает отмершие чешуйки кожи, снимает зуд и улучшает кровообращение. В отличие от многих других щеток, Biovene Essential Scalp Shampoo Brush сделана не из пластмассы, а из мягкого силикона. Конструкция продумана идеально для того, чтобы щетку было удобно держать под водой. Пользоваться ею можно, даже если у вас чувствительная кожа головы.

 

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