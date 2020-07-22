Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Схема студенческих займов от британских банков поможет сохранить рабочие места?

Британские банки опасаются, что до 800 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, в которых занято до 3 млн человек, могут обанкротиться в следующем году, если не смогут отложить выплаты по кредитам, предоставленным при поддержке государства.

Кредитная индустрия предлагает формат, аналогичный схеме студенческих займов, при котором займы, предоставленные для преодоления последствий коронавирусного кризиса, могут быть преобразованы в налоговые долги, подлежащие погашению в течение десятилетия.

Как и студенческие кредиты, деньги будут выплачиваться только тогда и только в том случае, если предприятия смогут себе это позволить. Банки хотят, чтобы схема администрировалась Налоговой службой Великобритании (HMRC).

Лоббистская группа банковской индустрии TheCityUK предлагает создать организацию UK Recovery Corporation, с помощью которой компании смогут конвертировать свои краткосрочные долги в долгосрочные финансовые обязательства перед HMRC и погашать долги, когда заработают достаточно денег, создав так называемое условное налоговое обязательство. Представители группы уверены, что рекапитализация займов поможет удержать малый и средний бизнес на плаву в кризисное время.

Коронавирусные кредиты в таком случае, скорее всего, будут возвращены в течение десяти лет, и платежи по ним не начнутся до тех пор, пока бизнес не сможет себе это позволить. Как и многие студенческие займы, они, возможно, не будут выплачены вообще.

Со временем, говорят банки, долговые обязательства бизнеса могут быть разделены на части и проданы инвесторам. Это уже произошло со множеством долговых обязательств по студенческим займам и безнадежным долгам во время прошлого финансового кризиса.

Правительство уже взяло на себя большую часть долга, предоставив банкам гарантии по коронавирусным кредитам. Банки также получили бы возможность зарабатывать на комиссии, связанной с организацией этих продаж.

Министерство финансов охарактеризовало предложения как «полезный вклад в дискуссии о том, как лучше всего поддержать бизнес в это трудное время».

Появилась новая визовая подкатегория Tier 2 (виза в области здравоохранения)

Новая виза в области здравоохранения для иностранных медицинских работников будет открыта для подачи заявлений с 4 августа 2020 года.

Виза в области здравоохранения – это не новый маршрут, а разновидность визы по категории Tier 2 (General). Она предназначена для квалифицированных врачей, медсестер и медицинских работников смежных специальностей, которые прошли обучение по признанному стандарту и владеют английским языком на уровне, достаточном для осуществления своих обязанностей.

Сфера действия визы была расширена для того, чтобы маршрут также распространялся на сотрудников сектора социального обеспечения. Преимущества для таких работников заключаются в ускоренном переезде в Великобританию, сниженном визовом сборе и специальной поддержке, которая упрощает переезд в Великобританию с зависимыми членами семьи.

Кроме того, лица, обращающиеся за визой в области здравоохранения, а также зависимые члены их семьи будут освобождены от уплаты иммиграционной медицинской надбавки (также именуемой Immigration Health Surcharge).

Более детально о данной визовой подкатегории смотрите на сайте компании lawfirmuk.net в разделе «Иммиграция и визы».

COVID-19: автоматическое продление виз подходит к концу

22 мая 2020 года Home Office в очередной раз увеличил срок действия программы, предусматривающей автоматическое продление виз, – до 31 июля.

Онлайн-продление особенно актуально для людей, которые находятся в Великобритании по истекающей визе и не могут выехать из-за ограничений на поездки или ввиду самоизоляции. Правительство продлевало людям визы с помощью упрощенного онлайн-процесса подачи заявлений, однако срок программы подходит к концу.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время, но высокопоставленный чиновник Home Office сообщил депутатам 14 июля следующее: «Мы не намерены предоставлять какие-либо дополнительные продления виз в автоматическом режиме. Мы, конечно, будем продолжать рассматривать дополнительную информацию, поступающую в каждом конкретном случае, но мы не планируем дальнейшее автоматическое продление виз ввиду коронавируса».

Home Office также озвучил информацию, что к концу апреля было предоставлено почти 65 тыс. автоматических продлений виз, связанных с эпидемией COVID-19.

Важно: вопрос о продлении визы в контексте сложной жизненной ситуации будет по-прежнему рассматриваться Home Office в отдельном порядке и на субъективном основании.

Правило семи лет и дети – граждане ЕС

При рассмотрении судебного дела MM (section 117B(6) – EU citizen child) Iran [2020] UKUT 224 (IAC) Верховный трибунал принял решение, что правило о семилетнем проживании, закрепленное в разделе 117B(6) закона 2002 года (применяемое к британским детям и детям-иностранцам, проживающим в Великобритании в течение семи лет), не может применяться к детям – гражданам ЕС, проживающим в стране менее семи лет, на том основании, что оно противоречит законодательству ЕС, а именно запрету на дискриминацию между гражданами государства – члена ЕС и другими гражданами ЕС.

Официальное краткое введение в дело гласит:

– Понятие qualifying child, используемое в разделе 117D(1) закона о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 года, не включает ребенка – гражданина ЕС, проживающего в Соединенном Королевстве менее семи лет.

– Невключение детей – граждан ЕС, проживающих в стране менее семи лет, в понятие qualifying child, не нарушает запрета законодательства ЕС на дискриминацию по признаку гражданства.

Что касается семилетнего визового маршрута, то пунктом 276ADE иммиграционных правил Великобритании предусматривается, что ребенку может быть предоставлен вид на жительство для пребывания в стране на основании его права на частную жизнь, предусмотренного статьей 8 Европейской конвенции о правах человека, если ему не исполнилось 18 лет, он непрерывно проживал в Великобритании не менее семи лет и было бы неразумно ожидать, что он покинет Великобританию.

Состоялась первая виртуальная церемония получения гражданства

Теперь местные власти смогут проводить церемонии получения гражданства, но пока только в виртуальном режиме. (Напомним, из-за коронавирусных ограничений групповые церемонии получения гражданства были приостановлены.) Этот шаг позволит заявителям завершить свой уникальный иммиграционный путь и стать гражданами Великобритании.

Первая виртуальная церемония получения гражданства была проведена муниципалитетом лондонского Саутварка (Southwark Council), который предлагает этот способ проведения церемоний с 20 июля 2020 года.

По общим правилам лица в возрасте 18 лет и старше, подавшие заявление на получение британского гражданства, должны лично присутствовать на церемонии получения гражданства. Во время церемонии люди приносят присягу или клятву; мероприятие проводит регистратор в помещении местного органа власти.

Ожидается, что виртуальный характер церемоний будет лишь временной мерой. Предполагается, что местные власти возобновят физическое проведение групповых церемоний в официальных помещениях, как только это будет безопасно, если это не будет нарушать национального или местного социального руководства о дистанцировании.

Муниципальные и правительственные органы тесно сотрудничали друг с другом, чтобы найти эффективное решение в рамках существующих ограничений. Из-за коронавируса период времени для бронирования церемонии получения гражданства после получения приглашения от Home Office был продлен с трех месяцев до шести.