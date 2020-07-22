Принцу Джорджу исполняется семь лет

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принца

Сегодня старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин исполняется семь лет. В честь дня рождения пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала две новых фотографии принца Джорджа, сообщает BBC. Оба снимка были сделаны Кейт в их семейном поместье в графстве Норфолк.

На одной из фотографий юный принц позирует в темно-зеленой футболке-поло, а на другой он одет в футболку камуфляжной расцветки.

В этом году из-за карантина Джордж и его сестра Шарлотта были вынуждены заниматься дома. «Дети в этом возрасте такие выносливые. Не знаю, как им это удается, — рассказала BBC герцогиня. — Вы выбираетесь на природу, ставите палатку, собираете палатку, дети помогают вам готовить. Удивительно, сколько всего нового они могут узнать за один день.»

Принц Джордж Александр Луи, родившийся 22 июля 2013 года в больнице St. Mary’s Hospital в Лондоне, — первый ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской. Он занимает третье место в очереди на британский престол после своего отца и деда, принца Чарльза. Если ему доведется взойти на трон и стать королем, то он будет 43-м по счету монархом после Вильгельма Завоевателя.