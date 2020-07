С чего начинается британский театр?

Карантинная пьеса, кажется, отыграна — самое время вспомнить британские театральные традиции

Длинные очереди

Вы наверняка знаете русский афоризм «Театр начинается с вешалки». Британский же театр начинается с очереди. Притом последние годы эта очередь часто оказывается виртуальной и многочасовой. Помните, как покупали билеты на «Гарри Поттера», «Гамильтона» и «Гамлета»? Популярный актер в труппе, короткий прокат спектакля или известное шоу — все, без очереди тут не обойтись!

Когда в июне Old Vic объявил, что покажет живую трансляцию спектакля Lungs с Мэттом Смитом и Клэр Фой, количество билетов на каждую трансляцию было ограничено (и потому, что в Zoom не зайдет больше 1 000 человек, и для того, чтобы было больше похоже на реальный поход в театр). Люди стояли в электронной очереди по пять — семь часов!

Зато на сам спектакль зрители обычно приходят без опоздания, да и шоу начинается вовремя в девяти случаях из десяти. Опоздавших могут оставить смотреть спектакль на экране в холле или поднять на верхний ярус до антракта, а в антракте уже можно будет спуститься на свои места.

Простой дресс-код

Для британцев театр менее сакрален, чем для приезжающих из России туристов. На оперных гала-представлениях и балетных премьерах еще может быть дресс-код, а на обычные спектакли и мюзиклы практически никто не наряжается.

Вы спросите: даже на премьеру? Аналогом русских премьер в британском театре служат две реалии: first night — первое представление, билеты на которое обычно раскупают самые трепетные поклонники, и press night, куда зовут знаменитостей. Для приглашенных гостей и самих артистов могут сделать вечеринку, где платье в пол пригодится, но если вас на нее не пригласили, то даже на press night вы можете спокойно приходить в свитере и джинсах.

К слову, вешалку, то есть гардероб, вы найдете далеко не во всех театрах. И практически везде это платная услуга, поэтому британцы спокойно сворачивают куртку и кладут ее под кресло либо себе на колени. Кстати, очень полезная привычка, экономит время при выходе на улицу!

Не пьесой единой

Сэкономленное время можно потратить на напиток в баре перед началом шоу. Это для многих британцев как раз ритуал. «Напиток перед спектаклем и мороженое в антракте!» — сказал мне заядлый британский театрал, когда я попросила назвать главную традицию походов в театр. Хотя в этой традиции, мне кажется, русскоязычные зрители будут солидарны с британцами. Что нам сложнее «понять и простить», так это поедание мороженого, орешков и снэков во время спектакля. Из хрустящих пакетиков! Особо продвинутые зрители умудряются даже брать в буфете бутылку и «соображать на троих» прямо по ходу действия. В британских театрах это разрешено.

Без стеснения

Еще одна британская театральная традиция — искренне выражать эмоции. Отрицательных персонажей встречают негодующим «бу-у-у», положительным радостно хлопают на поклонах, а когда смешно, хохочут от души. В московском театре моей подруге на «Много шума из ничего» сделали замечание, что она слишком громко смеется, в храме искусства же так нельзя!

Чтобы закрепить радостные эмоции в памяти, британцы купят не только программку, но и сувениры. Кружки с цитатами из спектакля, шарфы и футболки как у персонажа любимого мюзикла, обложки для проездного — вариантов мерча у спектаклей обычно много. Иногда придумывают что-то совсем тематическое, например стаканчики для шотов, продающиеся на «Гамильтоне».

Вы наверняка заметили, что в британских театрах артистам практически не дарят цветы. А знаете, что делают поклонники, которые хотят порадовать любимых исполнителей? Заказывают им вкусняшки с доставкой в театр! Либо собственноручно пекут полсотни кексов, которые оставляют на stage door, чтобы порадовать и любимого артиста, и его коллег.

Портрет зрителя

Если вы бывали на midweek matinee — дневном спектакле, который играют обычно в среду или четверг, вы наверняка видели автобусы, привозящие coach parties — группы зрителей из других городов, покупающих тур, чтобы приехать в столицу либо другой крупный город. На вечерних спектаклях, особенно тех, что не семейные шоу, а «поострее», часто можно заметить невесту с группой подружек, у которых так культурно (ну или не совсем культурно, как повезет) проходит девичник перед свадьбой.

Кроме того, в Великобритании очень много зрителей в возрасте. Я вижу в этом принципиальное отличие от России, где при средней пенсии бабушка и поесть-то может через день. Здесь же вы увидите очень много поклонниц и поклонников театра солидного возраста — для них делают хорошие скидки на билеты, так что они ходят в театр по несколько раз в неделю.

Еще одна британская традиция, которая мне очень импонирует, — патронаж и членство в любимых театрах. Поддерживая любимые театры и театральные компании и перечисляя им деньги, зрители получают эксклюзивный доступ к продаже билетов, подарки и именные благодарности в программках. Театры не имеют государственного финансирования, так что выживают они только благодаря спонсорским пожертвованиям и подобным подпискам для постоянных посетителей.

Ну а на рождественские panto принято ходить всей семьей. Очень часто именно с них у британских детей и начинается знакомство с театральным миром. Если вы были на подобном спектакле, то знаете, что он непременно подразумевает некоторое взаимодействие со зрителем. Не забудьте там вместе со всеми покричать «Yes, he is» или «He’s right behind you»!

Розыгрыши и приметы

В спектаклях, которые идут много лет, раз в год происходит смена состава, поскольку у артистов заканчиваются контракты. В последний день работы тех, кто уходит (либо в последний показ шоу), частенько устраивают muck-up matinee: артисты подшучивают друг над другом, но по правилам они могут делать это только незаметно для зрителей (заметят лишь коллеги либо поклонники, видевшие спектакль не один раз).

Мне рассказали историю, как на Legally Blonde спальня главной героини оказалась украшена разноцветными дилдо (за это театру влетело, потому что в зале были дети). Сама я видела менее шокирующие случаи: в последний день проката мюзикла The Wedding Singer в сцене, где мужики в баре жалуются на то, какие женщины сложные создания, бармен вместо бутафорских бутылок пива вынес яркие коктейли в стаканчиках c зонтиками. А самому свадебному певцу в какой-то момент вместо микрофона вложили в руку огурец!

Что касается театральных примет, то по большей части они берут свое начало из первых правил техники безопасности. Знаете, почему нельзя свистеть на сцене? Раньше закулисные работники свистом подавали команды для смены декораций. Вот высвистишь что-то затейливое, проходя мимо, а тебе рояль на голову поставят! Или примета не вязать за кулисами — там темно и тесно, запутается кто-то в нитках, споткнется, и все! Отсюда же примета всегда оставлять ghost light на сцене — чтобы никто в темноте не свалился в оркестровую яму.

Объяснения примете, почему в театре нельзя произносить название «шотландской пьесы», я не нашла. Но говорят, что если сказать «Макбет» просто так, а не в ходе репетиции или показа этой пьесы, то театру придется несладко.

Самая важная примета — никогда не говорить, что театр закрыт (theatre is closed): здесь используют эвфемизм «погас» (theatre went dark). Как здорово, что с 1 августа театрам разрешено снова начать работать!

Анастасия Глаголева