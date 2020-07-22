Мини-бум, бегство из мегаполисов и домики в деревне

Рынок недвижимости в Великобритании оживает после долгой комы, вызванной карантином. После того как в начале июля министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о налоговых каникулах при покупке недвижимости стоимостью до £500 тыс., многие британцы кинулись приобретать не просто «крышу над головой», а просторное жилье на лоне природы.

В результате, по информации компании Savills, вырос спрос на просторные дома с садом, в которых имеется отдельное пространство для удаленной работы и которые расположены вблизи от парка. Владельцы квартир в центре Лондона, в свою очередь, обратили внимание на пригороды, особенно в западном и юго-западном направлениях. Где, за сколько и какую недвижимость выгоднее всего сегодня приобретать в королевстве?

Сбор отменяется

Сейчас запрашиваемые цены находятся на рекордно высоком уровне. Благодаря тому, что дома по всей Британии наконец-то снова могут выйти на рынок, запрос покупателей превосходит ожидания, а сделки с недвижимостью нередко переходят на закрытые торги, сообщает Rightmove.

Из-за пандемии многие британцы захотели переехать в большой дом, с садом и рабочим кабинетом. Среди новых трендов на рынке недвижимости — переезд из Лондона в пригород. Такие данные приводит исследование Nationwide. Для британцев стало более важным наличие сада или террасы у желанного объекта недвижимости (доля таких людей в возрастной группе до сорока лет выросла до 70%). Кстати, почти половина опрошенных компанией Savills людей хотела бы продолжить работать удаленно после снятия ограничений.

Повышение налогового порога для гербового сбора (stamp duty) в Англии и Северной Ирландии, анонсированное Риши Сунаком, было сделано для того, чтобы простимулировать рынок недвижимости. Напомним, гербовый сбор — налог, который платят при покупке недвижимости. В Шотландии его аналогом является налог на землю и здания, а в Уэльсе покупатели платят налог на землю. Сумма, передаваемая правительству, зависит от местоположения и цены недвижимости.

С 8 июля любой приобретатель жилья стоимостью до £500 тыс. не будет платить гербовый сбор (при максимально возможной сумме это сэкономит £15 тыс.). Предполагается, что правительственная мера должна помочь покупателям, которые планировали приобрести недвижимость, но пострадали от финансового кризиса из-за коронавируса. Мера введена временно — до 31 марта 2021 года.

Благодаря налоговым каникулам запрашиваемые цены и количество сделок, заключенных в июле, выросли, сообщает Rightmove. Средний британский дом сейчас стоит £320 265, что на £7 640 (то есть на 2,4%) больше, чем в марте, незадолго до того, как активность на рынке жилья была приостановлена. Этот показатель является самым высоким с 2001 года, пишет The Guardian.

На сегодня, по данным Property Wire, в Великобритании объем заявок на кредитование недвижимости вырос на 182%, а среди тех, кто приобретает недвижимость вторично, — на 176%. Согласно информации Nationwide ежегодный рост цен на жилье в Великобритании в июне остановился, цены на жилье в июне упали на 1,4% (в предыдущем месяце — на 1,7%), в итоге стоимость жилья в годовом исчислении снизилась на 0,1%. Это первый отрицательный годовой рост с 2012 года.

Мнения экспертов

Майлз Шипсайд, аналитик рынка жилья и директор Rightmove, признает, что такое оживление было неожиданным. «Весенний рынок набирает обороты, и его ускоряют как ограниченные по времени гербовые каникулы, так и домовладельцы, пересматривающие свой образ жизни из-за пандемии, — говорит он. — Эти цифры являются самым ранним индикатором динамики цен на жилье. Они показывают, что цены мягко растут, а не падают».

Лусиан Кук, директор отдела исследований жилья в Savills, считает, что сама пандемия вызвала спрос: «Опыт самоизоляции заставил людей пересмотреть то, что они хотят от дома. Несмотря на экономический фон, пандемия открыла спрос со стороны финансово обеспеченных семей, которые теперь ищут еще больше пространства для жизни».

Джереми Лиф, директор компании Jeremy Leaf&Co, обращает внимание на то, что на рынок также выходит все больше домов, это помогает сбалансировать спрос и предложение. Эксперт выразил сомнение в том, что ожидается ценовой бум, поскольку впереди двойная угроза: возрождение COVID-19 и прекращение правительственной программы поддержки населения.

Арендная кривая

Как ни странно, но Лондон стал единственным городом Великобритании, где плата за аренду недвижимости снизилась. Согласно исследованию компании HomeLet средняя лондонская арендная плата упала на 1,7%, до £1 583 в месяц. Арендная плата на северо-западе в период с июня 2019 года по 2020 год выросла на 6,6%, до £758 в месяц, в Йоркшире и Хамберсайде — на 3,8% и в Шотландии — на 3,1%. Средняя арендная плата в Великобритании сейчас составляет £950, что на 1,1% больше, чем в прошлом году.

Рост «элитки»

В середине июня количество продаж на рынке свыше £1 млн было почти на 50% выше, чем за аналогичный период прошлого года (и это после падения данного показателя более чем на 70% в апреле). Рост начался после майского снятия ограничений на рынке недвижимости, сообщает TwentyCi.

Так, во втором квартале цены на премиальном рынке жилья Лондона снизились на 1%, хотя на других премиальных рынках Великобритании они практически не изменились, поскольку были поддержаны ростом спроса на загородную недвижимость. Опыт работы на дому заставил людей ощутить несовершенство их жилого пространства, и желание расширить его стало важнейшей движущей силой спроса. Это не только изменило баланс спроса между городскими и загородными объектами, но и подкрепило ценность элитной недвижимости, например, на юго-западе мегаполиса.

Средняя стоимость жилых домов в Лондоне выросла на 0,5%, а средняя стоимость квартир снизилась на 1,6%. В центре столицы, где временно практически отсутствуют зарубежные покупатели, цены во втором квартале упали на 1,2% и, таким образом, оказались на 20,7% ниже пика 2014 года.

Как рассказал глава отдела исследований рынка жилья в Savills Люсиан Кук, во время предыдущих кризисов цены на премиальном рынке Лондона восстанавливались быстрее, чем в других сегментах. Однако сейчас, несмотря на то что цены выглядят привлекательно, рынку необходимы снятие ограничения на поездки и полное возвращение к нормальной жизни.

Cнится мне деревня…

Как показывают отчеты и исследования, в результате пандемии своеобразным хитом на рынке недвижимости Великобритании стали поместья. Одна часть британцев хочет приобрести жилье такого типа, а другая — не хочет продавать.

Согласно аналитике компании Savills количество объявлений о продаже поместий остается на рекордно низком уровне — на 52% ниже, чем за тот же период в 2019 году. За шесть месяцев до 30 июня на рынок было выведено только 36 600 акров, причем 47% из них в июне.

Ослабление карантинных ограничений и открытие рынка недвижимости в середине мая позволило английским регионам начать продвигать маркетинговые планы раньше, чем в Шотландии, где стоимость рыночных площадей упала на 71% по сравнению с показателями июня 2019 года. Значительное сокращение предложений также наблюдалось на севере Англии (на 56%) и на юго-востоке (на 46%), где владельцы предпочитают наслаждаться тишиной и безопасностью самостоятельно, а не выставлять свои роскошные усадьбы на продажу.

Эксперты ожидают, что сельскохозяйственные угодья будут пользоваться еще большим спросом, чем предполагалось ранее, поскольку из-за карантина городские жители стремятся быть ближе к природе и любым зеленым насаждениям. При этом процентные ставки потенциально могут оставаться низкими гораздо дольше, чем считалось ранее, поскольку центральные банки, вероятно, будут вынуждены продолжать политику стимулирования национальной экономики.

Вдали от мегаполиса

По данным опроса, проведенного компанией Savills, 30% лондонцев хотели бы переехать в деревню или пригород. Аналогичный тренд выявили аналитики портала Rightmove. Число жителей Лондона, рассматривающих переезд в другой город, увеличилось с 42% в прошлом году до 51% в период карантина.

Почему наблюдается такая ситуация? Хотя премьер-министр Великобритании пообещал разработать дорожные карты по выходу из карантина, многие считают, что некоторые ограничительные меры сохранятся как минимум до конца 2020 года. К тому же спустя месяцы успешной дистанционной работы многие работодатели могут позволить своим подчиненным трудиться удаленно и после окончания пандемии. Как результат, каждый шестой опрошенный заявил, что рассмотрит возможность тратить больше времени на дорогу в офис, исходя из того что требоваться это будет нечасто.

Среди самых популярных мест для переезда компания Savills отмечает Ньюбери (Беркшир), Винчестер (Хэмпшир) и Кэнфорд Клиффс (Дорсет). А в таких местах, как Девон на юго-западе, Чешир на северо-западе и Аргайл-энд-Бьют в Шотландии, инвесторов привлекает тот факт, что цены там сейчас на 10—20% ниже, чем в докризисном 2008 году, пишет Prian.ru.

Продавцы жилья в северных городах и поселках предлагают самые большие скидки, поскольку британский рынок недвижимости оживает и вновь привлекает покупателей. Сайт недвижимости Zoopla обнаружил, что самые большие скидки предлагались в мае в Ньюкасле — в среднем 11,2%. Кстати, 13 мая, в день, когда правительство сняло ограничения на рынок недвижимости, в Оксфорде спрос вырос на 332%, а за неделю после открытия рынка недвижимости он подскочил на 88%.

Лондонские продавцы больше всех уверены в том, что стоимость их недвижимости не упадет. В десятку ведущих областей страны, где продавцы добились наибольшего увеличения запрашиваемых цен, вошли семь лондонских районов. В основном они находятся в более доступных частях столицы, популярных у начинающих покупателей. Продавцы повысили цены в таких районах, как Ньюэм (3,4%), Уолтем Форест (3,4%) и Хаверинг (2,1%). К слову, в конце мая ипотечный кредитор Nationwide предсказывал, что цены на жилье в этом году снизятся на 14%.