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Россия не вмешивалась в референдум по «Брекзиту»

Россия не вмешивалась в референдум по «Брекзиту»
Фото:123rf.com

Однако могла быть причастна к референдуму о независимости Шотландии

Комитет британского парламента по разведке и безопасности (The Intelligence and Security Committee) обнародовал отчет о возможном вмешательстве России в ход референдума по выходу Великобритании из Европейского союза, пишет BBC. Предполагалось, что документ опубликуют еще в конце 2019 года, однако тогда Борис Джонсон решил сосредоточиться на выборах в британский парламент.

После публикации министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у комитета нет доказательств о вмешательстве России в «Брекзит». Это же подтвердил и бывший глава МИДа Джереми Хант: по его словам, результат референдума 2016 года «был абсолютно честным».

Однако комитет подчеркнул, что Россия неоднократно пыталась воздействовать на политическую обстановку в стране путем публикации «различных документов с компрометирующей информацией». Кроме того, у комитета возникли подозрения, что Россия пыталась повлиять на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии. «Это первое постсоветское вмешательство в западные демократические выборы», — заявили в комитете.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песком с обвинениями не согласился. «Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира — ни в США, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — приводит ответ Пескова газета Коммерсант.

Теперь правительство Великобритании собирается расширить полномочия спецслужб по противодействию шпионажу. Депутаты рассматривают введение реестра иностранных агентов, пишет BBC.

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