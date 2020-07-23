Больше 1 тыс. человек откликнулись на вакансию администратора ресторана в Манчестере

Ресторанный бизнес сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса

Рестораны и магазины в Великобритании сильнее всех пострадали от эпидемии коронавируса. Отсутствие прибыли привело к масштабным сокращениям персонала, пишет The Guardian. Так, сети ресторанов Pizza Express и Azzurri объявили о сокращении 2 тыс. рабочих мест. Marks & Spencer, John Lewis и Boots объявили о закрытии целого ряда магазинов и были вынуждены уволить часть персонала.

Как результат, безработица в секторе набирает обороты. Теперь на одну вакансию претендуют сотни человек. Например, порядка 1 тыс. соискателей откликнулись на вакансию администратора в манчестерском ресторане 20 Stories за 24 часа.

Кэрол Кернс, исполнительный директор компании D&D, которой принадлежит ресторан, не смогла скрыть своего удивления. «Мы никогда не видели такого количества претендентов на вакансию. Это значит, что нам будет из кого выбирать. Тем не менее, грустно видеть, сколько людей нуждаются в работе», — отметила Кернс.

D&D не единственная компания, отметившая рост числа соискателей. Менеджер паба Alexandra в Уимблдоне Майк Дор рассказал, что получил более 400 откликов на две вакансии. На работу претендовали стюардессы, продавцы и менеджеры ресторанов, оставшиеся без работы из-за пандемии.