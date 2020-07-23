﻿﻿﻿﻿﻿

Больше 1 тыс. человек откликнулись на вакансию администратора ресторана в Манчестере

Больше 1 тыс. человек откликнулись на вакансию администратора ресторана в Манчестере
Фото:instagram.com/20storiesmcr

Ресторанный бизнес сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса

Рестораны и магазины в Великобритании сильнее всех пострадали от эпидемии коронавируса. Отсутствие прибыли привело к масштабным сокращениям персонала, пишет The Guardian. Так, сети ресторанов Pizza Express и Azzurri объявили о сокращении 2 тыс. рабочих мест. Marks & Spencer, John Lewis и Boots объявили о закрытии целого ряда магазинов и были вынуждены уволить часть персонала.

Как результат, безработица в секторе набирает обороты. Теперь на одну вакансию претендуют сотни человек. Например, порядка 1 тыс. соискателей откликнулись на вакансию администратора в манчестерском ресторане 20 Stories за 24 часа.

Кэрол Кернс, исполнительный директор компании D&D, которой принадлежит ресторан, не смогла скрыть своего удивления. «Мы никогда не видели такого количества претендентов на вакансию. Это значит, что нам будет из кого выбирать. Тем не менее, грустно видеть, сколько людей нуждаются в работе», — отметила Кернс.

D&D не единственная компания, отметившая рост числа соискателей. Менеджер паба Alexandra в Уимблдоне Майк Дор рассказал, что получил более 400 откликов на две вакансии. На работу претендовали стюардессы, продавцы и менеджеры ресторанов, оставшиеся без работы из-за пандемии.

profile-sample2
Купальный сезон 2020: лучшие открытые бассейны Лондона
23-07-2020
profile-sample2
Британцы на карантине обустраивали дом и занимались садоводством
23-07-2020
profile-sample2
Больше 1 тыс. человек откликнулись на вакансию администратора ресторана в Манчестере
23-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.