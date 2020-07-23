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Британцы на карантине обустраивали дом и занимались садоводством

Британцы на карантине обустраивали дом и занимались садоводством

Продажи лакокрасочных материалов и растений заметно выросли

Жители Великобритании не теряли времени даром, находясь на карантине, пишет BBC. Они обустраивали дом и занимались садоводством — об этом говорят заметно выросшие продажи лакокрасочных изделий, обоев, растений и удобрений.

Британская компания Kingfisher, владеющая сетями хозяйственных магазинов B&Q и Screwfix, подсчитала, что с мая по июль продажи увеличились на 21,6%. При этом онлайн-продажи в мае и июне выросли на 200% по сравнению с прошлым годом. Открытие магазинов немного выровняло баланс, однако даже сейчас люди предпочитают покупать товары онлайн.

Немаловажным фактором стала и хорошая погода, благодаря чему люди стали проявлять повышенный интерес к садоводству, говорят в Kingfisher. В июне компания объявила о наборе 1,5 тыс. сотрудников в британские магазины, чтобы справиться с возросшим спросом в течение этого лета.

По данным Национальной статистической службы (ONS), хозяйственные магазины пережили пандемию сравнительно легко. Продажи по Великобритании выросли на 42%.

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