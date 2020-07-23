Купальный сезон 2020: лучшие открытые бассейны Лондона

Они наконец-то открываются!
В этом году купальный сезон выдался непростым. Из-за угрозы заражения коронавирусом правительство долго колебалось перед тем, как ослабить карантин и разрешить людям купаться. Однако есть и хорошие новости: некоторые открытые бассейны уже возобновили работу, еще несколько откроются на следующей неделе.
Brockwell Lido, Herne Hill
Адрес: Brockwell Park, Dulwich Road, SE24 0PA
Статус: открыт с 15 июля. Забронировать дату и время можно на сайте.
Стоимость: £8 для взрослых.
Важно: бассейн не подогревается, поэтому температура воды обычно не превышает 20-25°C.
London Fields Lido, Hackney
Адрес: London Fields West Side, Hackney, E8 3EU
Статус: откроется с 25 июля. Подробную информацию можно узнать на сайте бассейна.
Стоимость: без клубной карты – £5,10 для взрослых, £3 для детей; с клубной картой – £3,55 для взрослых и £2,05 для детей.
Oasis Sports Centre, Tottenham Court Road
Адрес: Oasis Sports Centre, 32 Endell Street, WC2H 9AG
Статус: откроется с 25 июля. Подробная информация есть на сайте спорткомплекса.
Стоимость: £6,15 для взрослых, £2,05 для детей старше пяти лет.
Важно: бесплатный вход для детей младше пяти лет.
Hampstead Men’s, Ladies’ and Mixed Ponds
Адрес: все три водоема располагаются на территории парка Хампстед-Хит: мужской и женский – в восточной части, смешанный – в южной.
Статус: открыты с 18 июля. Забронировать дату можно на сайте.
Важно: водоемы не подогреваются.
Serpentine Lido, Hyde Park
Адрес: Гайд-парк
Статус: пока закрыт. Членам плавательного клуба Serpentine Swimming Club разрешили посещать лидо с 6 июля, однако новых участников клуб пока не принимает.
Стоимость: £4,8 для взрослых, £3,8 для студентов, £1,8 для детей.
Важно: подростков младше 16 лет должны сопровождать взрослые.
Charlton Lido
Адрес: Hornfair Park, Shooters Hill Road, London, SE18 4LX
Статус: открыт с 11 июля. Актуальное расписание можно уточнить на сайте.
Стоимость: £10 для взрослых, £5 для детей.
Parliament Hill Lido, Hampstead Heath
Адрес: юго-восточная сторона Хампстед-Хит
Статус: открыт с 18 июля.
Стоимость: варьируется в зависимости от времени посещения, удобный слот можно забронировать на сайте. В среднем £7 для взрослых, £4,50 для студентов.
Важно: бассейн не подогревается.
Finchley Lido
Адрес: Great North Leisure Park, Chaplin Square, Finchley, London, N12 0GL
Статус: откроется ориентировочно с 25 июля.
Стоимость: £6.80 для взрослых, £4,15 для детей.
Важно: подогрева в бассейне нет, однако при желании можно перейти в крытый бассейн – платить за это отдельно не нужно.
Park Road Lido, Crouch End
Адрес: Park Road Pools and Fitness, Park Road, Hornsey, N8 8JN
Статус: открыт с 16 июля. Актуальное расписание есть на сайте.
Стоимость: £8 для взрослых, £4 для студентов. При посещении байна до 9:00 или после 18:00 – скидка в £1.
Kings Oak Lido, Epping Forest
Адрес: на территории отеля Kings Oak, Paul’s Nursery Rd, Loughton, IG10 4AE
Статус: открыт все лето.
Важно: чтобы попасть в бассейн, нужно являться членом клуба Kings Oak Hotel или забронировать номер.
Обратите внимание, что даты открытия могут сдвинуться. Перед посещением рекомендуем свериться с информацией на сайтах.
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