Купальный сезон 2020: лучшие открытые бассейны Лондона

Они наконец-то открываются!

В этом году купальный сезон выдался непростым. Из-за угрозы заражения коронавирусом правительство долго колебалось перед тем, как ослабить карантин и разрешить людям купаться. Однако есть и хорошие новости: некоторые открытые бассейны уже возобновили работу, еще несколько откроются на следующей неделе.

Brockwell Lido, Herne Hill

Адрес: Brockwell Park, Dulwich Road, SE24 0PA

Статус: открыт с 15 июля. Забронировать дату и время можно на сайте.

Стоимость: £8 для взрослых.

Важно: бассейн не подогревается, поэтому температура воды обычно не превышает 20-25°C.

London Fields Lido, Hackney

Адрес: London Fields West Side, Hackney, E8 3EU

Статус: откроется с 25 июля. Подробную информацию можно узнать на сайте бассейна.

Стоимость: без клубной карты – £5,10 для взрослых, £3 для детей; с клубной картой – £3,55 для взрослых и £2,05 для детей.

Oasis Sports Centre, Tottenham Court Road

Адрес: Oasis Sports Centre, 32 Endell Street, WC2H 9AG

Статус: откроется с 25 июля. Подробная информация есть на сайте спорткомплекса.

Стоимость: £6,15 для взрослых, £2,05 для детей старше пяти лет.

Важно: бесплатный вход для детей младше пяти лет.

Hampstead Men’s, Ladies’ and Mixed Ponds

Адрес: все три водоема располагаются на территории парка Хампстед-Хит: мужской и женский – в восточной части, смешанный – в южной.

Статус: открыты с 18 июля. Забронировать дату можно на сайте.

Важно: водоемы не подогреваются.

Serpentine Lido, Hyde Park

Адрес: Гайд-парк

Статус: пока закрыт. Членам плавательного клуба Serpentine Swimming Club разрешили посещать лидо с 6 июля, однако новых участников клуб пока не принимает.

Стоимость: £4,8 для взрослых, £3,8 для студентов, £1,8 для детей.

Важно: подростков младше 16 лет должны сопровождать взрослые.

Charlton Lido

Адрес: Hornfair Park, Shooters Hill Road, London, SE18 4LX

Статус: открыт с 11 июля. Актуальное расписание можно уточнить на сайте.

Стоимость: £10 для взрослых, £5 для детей.

Parliament Hill Lido, Hampstead Heath

Адрес: юго-восточная сторона Хампстед-Хит

Статус: открыт с 18 июля.

Стоимость: варьируется в зависимости от времени посещения, удобный слот можно забронировать на сайте. В среднем £7 для взрослых, £4,50 для студентов.

Важно: бассейн не подогревается.

Finchley Lido

Адрес: Great North Leisure Park, Chaplin Square, Finchley, London, N12 0GL

Статус: откроется ориентировочно с 25 июля.

Стоимость: £6.80 для взрослых, £4,15 для детей.

Важно: подогрева в бассейне нет, однако при желании можно перейти в крытый бассейн – платить за это отдельно не нужно.

Park Road Lido, Crouch End

Адрес: Park Road Pools and Fitness, Park Road, Hornsey, N8 8JN

Статус: открыт с 16 июля. Актуальное расписание есть на сайте.

Стоимость: £8 для взрослых, £4 для студентов. При посещении байна до 9:00 или после 18:00 – скидка в £1.

Kings Oak Lido, Epping Forest

Адрес: на территории отеля Kings Oak, Paul’s Nursery Rd, Loughton, IG10 4AE

Статус: открыт все лето.

Важно: чтобы попасть в бассейн, нужно являться членом клуба Kings Oak Hotel или забронировать номер.

Обратите внимание, что даты открытия могут сдвинуться. Перед посещением рекомендуем свериться с информацией на сайтах.