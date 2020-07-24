Папарацци пытались сфотографировать Арчи Маунтбеттена-Виндзора с дронов

Принц Гарри и Меган Маркл подают в суд из-за вмешательства в частную жизнь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали иск в Высший суд округа Лос-Анджелес из-за вмешательства в частную жизнь, сообщает Sky News. По сообщениям пары, папарацци неоднократно пытались сделать фото их сына Арчи с дронов.

Беспилотные устройства кружили над домом на высоте 6 метров. Иногда они прилетали в 5:30 утра, иногда — поздно вечером, доставляя неудобство соседям и нарушая сон Арчи. В иске говорится, что некоторые журналисты прорезали дыры в ограждении вокруг дома, чтобы сделать фото. Гарри и Меган пытались не обращать на них внимания, но дроны стали «последней каплей».

Пара подчеркнула, что не требует к себе особого отношения, но считает такое вмешательство в частную жизнь недопустимым. «Это харрасмент. Единственная цель этих людей — нажиться на фотографиях ребенка», — говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Гарри и Меган переехали из Канады в американский Лос-Анджелес в начале этого года. По словам супругов, в течение шести недель все было нормально, однако газета The Daily Mail нашла и опубликовала их адрес. Пара попыталась сменить место жительства, однако журналисты нашли их снова.