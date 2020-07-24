Лучше гор могут быть только горы: покоряем британские вершины всей семьей

Пешеходные тропы, подвластные всем и каждому

Snowdon

Высота: 1085 метров

Не поверите, но детям будет под силу преодолеть самую высокую вершину графства Уэльс – Snowdon. Существует множество маршрутов восхождения, но заметим, что не все из них подойдут юным альпинистам-любителям, поэтому надо уделить особое внимание именно выбору тропы. Лучшими для прохождения с детьми считаются Pyg – для восхождения и Miner – для спуска. Но все же все зависит от возраста, желаний и уровня подготовки. Если хочется сделать путешествие легче, стоит воспользоваться горным поездом Snowdon Mountain Railway, который доставит вас к самой вершине. Оттуда можно полюбоваться видами и совершить пеший спуск.

Адрес: North Wales Forklifts, Llanberis LL55

www.visitsnowdonia.info

www.snowdonrailway.co.uk

Scafell Pike

Высота: 978 метров

Самая высокая вершина Англии и военный мемориал находятся в чудесном царстве озер, Lake District. Взобраться сюда могут и дети. Стоит иметь в виду, что Scafell Pike окружен камнями, которые иногда нужно будет не только перешагнуть, но и перелезть через них. Восхождение занимает 2-3 часа, а с детьми и того больше. Если горные приключения запланированы на несколько дней, стоит остановиться в кемпинге у подножия горы. Scafell Pike является одной из трех вершин, покоряемых энтузиастами в рамках программы Three Peak Challenge по покорению трех самых высоких точек Шотландии (Ben Nevis), Англии (Scafell Pike) и Уэльса (Snowdon).

Адрес: Scafell Pike, Seascale, CA20 1EX

www.scafellpike.org.uk

www.threepeakschallenge.uk

Pen y Fan

Высота: 886 метров

Самая высокая вершина в Южной Британии, которую смогут покорить даже дети, находится в Уэльсе. В самой верхней точке высота Pen y Fan составляет 886 метров. Тропа здесь широкая и ровная, поэтому это место очень популярно среди семей и пожилых людей. На холмах вы встретите множество собак, так что смело берите своих питомцев с собой. В целом сложности во время восхождения могут появиться лишь в непогоду. Обязательно захватите с собой еду и устройте пикник на склоне, откуда открываются чудесные виды.

Адрес: Pont ar Daf, парковка возле Storey Arms, Libanus, Powys, LD3 8NL

www.breconbeacons.org

The Sugar Loaf

Высота: 596 метров

Холм со сладким именем Sugar Loaf получил свое название скорее не от слова «сахар», а благодаря своей форме, напоминающей сахарную голову. Сахарная голова же являлась первоначальным способом расфасовки сахара и представляла собой конус. Несмотря на название, холм не так уж и конусообразен. Подъем наверх занимает в среднем час. Тропы здесь широкие, а виды потрясающие.

Адрес: Llanwenarth car park, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

www.nationaltrust.org.uk/sugarloaf-and-usk-valley/features/the-sugarloaf

Haytor

Высота: 457 метров

Холм Haytor считается одним из самых посещаемых в Англии. Более того, именно это место дважды стало финишной точкой велопробега Tour of Britain. Находится он в национальном парке Дартмур и является его главной достопримечательностью. Говорят, что Haytor олицетворяет детское понятие – «залезть на гору». Все это благодаря очень удобному и легкому подъему. Взобравшись наверх, вы поравняетесь со скалистой гранитной верхушкой. На нее, конечно, можно подняться, но и без этого виды сверху открываются очень красивые. К тому же посетившие Haytor отмечают невероятную свежесть воздуха на вершине. Куски встречающегося на пути гранита сформировались более 280 млн лет назад, и вы сможете увидеть останки древних строений и захоронений.

Адрес: 3 мили на запад от Bovey Tracey по B3387, TQ13 9XT

www.dartmoor.gov.uk

Cley Hill

Высота: 240 метров

Говорят, что этот холм неподалеку от Warminster не что иное, как мешок земли, некогда сброшенный дьяволом с плеч. Так это или нет, но сегодня семьи приезжают сюда, чтобы посмотреть открывающиеся панорамные виды на Западный Уилтшир и Сомерсет. Здесь отличные места для пикника и знакомства с дикой природой. Подъем на холм очень удобный и подходит для детей. Cley Hill находится в парке Лонглит, где расположены сафари-парк, а также большое количество пеших маршрутов. Холм, кстати, считается неофициальным пунктом наблюдения за НЛО, и вот уже на протяжении полувека здесь собираются уфологи.

Адрес: Cley Hill, Corsley, Warminster, Wiltshire, BA12 7QU

www.nationaltrust.org.uk/cley-hill

Golden Cap

Высота: 191 метр

Расположенный в Дорсете холм-скала Golden Cap побалуют вас красивыми морскими видами. Здесь проходит одна из самых лучших троп в мире – South West Coast Path. Где вы еще найдете тропу в тысячу километров, идущую по береговой линии? Эта тропа является самой длинной в Великобритании. Подъем на холм займет около часа. National Trust предлагает несколько маршрутов, включая даже такие, которые подойдут семьям с колясками (Langdon Hill Walk). К слову, скала Golden Cap признана самой высокой на южном побережье.

Адрес: Golden Cap Estate, Morcombelake, Bridport, Dorset

www.nationaltrust.org.uk/golden-cap

Подготовила Вероника Гориа Саво