subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Лучше гор могут быть только горы: покоряем британские вершины всей семьей

Лучше гор могут быть только горы: покоряем британские вершины всей семьей
SnowdonWikimedia

Пешеходные тропы, подвластные всем и каждому

Snowdon

Высота: 1085 метров

Фото: Wikimedia

Не поверите, но детям будет под силу преодолеть самую высокую вершину графства Уэльс – Snowdon. Существует множество маршрутов восхождения, но заметим, что не все из них подойдут юным альпинистам-любителям, поэтому надо уделить особое внимание именно выбору тропы. Лучшими для прохождения с детьми считаются Pyg для восхождения и Miner для спуска. Но все же все зависит от возраста, желаний и уровня подготовки. Если хочется сделать путешествие легче, стоит воспользоваться горным поездом Snowdon Mountain Railway, который доставит вас к самой вершине. Оттуда можно полюбоваться видами и совершить пеший спуск.

Адрес: North Wales Forklifts, Llanberis LL55

www.visitsnowdonia.info

www.snowdonrailway.co.uk

Scafell Pike

Высота: 978 метров

Фото: Wikimedia

Самая высокая вершина Англии и военный мемориал находятся в чудесном царстве озер, Lake District. Взобраться сюда могут и дети. Стоит иметь в виду, что Scafell Pike окружен камнями, которые иногда нужно будет не только перешагнуть, но и перелезть через них. Восхождение занимает 2-3 часа, а с детьми и того больше. Если горные приключения запланированы на несколько дней, стоит остановиться в кемпинге у подножия горы. Scafell Pike является одной из трех вершин, покоряемых энтузиастами в рамках программы Three Peak Challenge по покорению трех самых высоких точек Шотландии (Ben Nevis), Англии (Scafell Pike) и Уэльса (Snowdon).

Адрес: Scafell Pike, Seascale, CA20 1EX

www.scafellpike.org.uk

www.threepeakschallenge.uk

Pen y Fan

Высота: 886 метров

Фото: Wikimedia

Самая высокая вершина в Южной Британии, которую смогут покорить даже дети, находится в Уэльсе. В самой верхней точке высота Pen y Fan составляет 886 метров. Тропа здесь широкая и ровная, поэтому это место очень популярно среди семей и пожилых людей. На холмах вы встретите множество собак, так что смело берите своих питомцев с собой. В целом сложности во время восхождения могут появиться лишь в непогоду. Обязательно захватите с собой еду и устройте пикник на склоне, откуда открываются чудесные виды.

Адрес: Pont ar Daf, парковка возле Storey Arms, Libanus, Powys, LD3 8NL

www.breconbeacons.org

The Sugar Loaf

Высота: 596 метров

Фото: Wikimedia

Холм со сладким именем Sugar Loaf получил свое название скорее не от слова «сахар», а благодаря своей форме, напоминающей сахарную голову. Сахарная голова же являлась первоначальным способом расфасовки  сахара и представляла собой конус. Несмотря на название, холм не так уж и конусообразен. Подъем наверх занимает в среднем час. Тропы здесь широкие, а виды потрясающие.

Адрес: Llanwenarth car park, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

www.nationaltrust.org.uk/sugarloaf-and-usk-valley/features/the-sugarloaf

Haytor

Высота: 457 метров

Фото: Wikimedia

Холм Haytor считается одним из самых посещаемых в Англии. Более того, именно это место дважды стало финишной точкой велопробега Tour of Britain. Находится он в национальном парке Дартмур и является его главной достопримечательностью. Говорят, что Haytor олицетворяет детское понятие – «залезть на гору». Все это благодаря очень удобному и легкому подъему. Взобравшись наверх, вы поравняетесь со скалистой гранитной верхушкой. На нее, конечно, можно подняться, но и без этого виды сверху открываются очень красивые. К тому же посетившие Haytor отмечают невероятную свежесть воздуха на вершине. Куски встречающегося на пути гранита сформировались более 280 млн лет назад, и вы сможете увидеть останки древних строений и захоронений.

Адрес: 3 мили на запад от Bovey Tracey по B3387, TQ13 9XT

www.dartmoor.gov.uk

Cley Hill

Высота: 240 метров

Фото: Wikimedia

Говорят, что этот холм неподалеку от Warminster не что иное, как мешок земли, некогда сброшенный дьяволом с плеч. Так это или нет, но сегодня семьи приезжают сюда, чтобы посмотреть открывающиеся панорамные виды на Западный Уилтшир и Сомерсет. Здесь отличные места для пикника и знакомства с дикой природой. Подъем на холм очень удобный и подходит для детей. Cley Hill находится в парке Лонглит, где расположены сафари-парк, а также большое количество пеших маршрутов. Холм, кстати, считается неофициальным пунктом наблюдения за НЛО, и вот уже на протяжении полувека здесь собираются уфологи.

Адрес: Cley Hill, Corsley, Warminster, Wiltshire, BA12 7QU

www.nationaltrust.org.uk/cley-hill

Golden Cap

Высота: 191 метр

Фото: Wikimedia

Расположенный в Дорсете холм-скала Golden Cap побалуют вас красивыми морскими видами. Здесь проходит одна из самых лучших троп в мире – South West Coast Path.  Где вы еще найдете тропу в тысячу километров, идущую по береговой линии? Эта тропа является самой длинной в Великобритании. Подъем на холм займет около часа. National Trust предлагает несколько маршрутов, включая даже такие, которые подойдут семьям с колясками (Langdon Hill Walk). К слову, скала Golden Cap признана самой высокой на южном побережье.

Адрес: Golden Cap Estate, Morcombelake, Bridport, Dorset

www.nationaltrust.org.uk/golden-cap

 

Подготовила Вероника Гориа Саво

profile-sample2
Sainsbury’s и Asda не будут мешать посетителям без масок делать покупки
24-07-2020
profile-sample2
Лучше гор могут быть только горы: покоряем британские вершины всей семьей
24-07-2020
profile-sample2
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией 1 августа
24-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.