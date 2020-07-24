﻿﻿﻿﻿﻿

Остров Мэн выпустил серию монет с Питером Пеном

Остров Мэн выпустил серию монет с Питером Пеном
Фото:westminstercollection.com

Доходы от продаж пойдут на благотворительность

Королевский монетный двор по распоряжению острова Мэн выпустил серию памятных 50-пенсовых монет с Питером Пеном и другими персонажами знаменитой сказочной повести Джеймса Барри. Дизайн монет был разработан в сотрудничестве с Детским благотворительным фондом госпиталя Грейт-Ормонд-Стрит, сообщает портал ChangeChecker.

Вырученные средства пойдут на благотворительность, чтобы помочь тяжелобольным детям по всей Великобритании. Это уже вторая попытка привлечь внимание к насущным проблемам — в прошлом году благотворительному фонду удалось выручить £250 тыс. от продажи монет с Питером Пеном.

Фото: westminstercollection.com

Коллекционеры могут выбрать: купить весь сет обычных монет за £37,5, сет цветных монет за £375 или заказать одну золотую монету «пруф» за £1150. На монетах изображены сам Питер Пен, фея Динь-Динь, Русалка, капитан Крюк и мистер Сми.

Фото: westminstercollection.com

25 тыс. монет из этой серии выпущены в обращение на острове Мэн — при желании можно отправиться на остров и попытаться найти одну из них!

profile-sample2
Папарацци пытались сфотографировать Арчи Маунтбеттена-Виндзора с дронов
24-07-2020
profile-sample2
Остров Мэн выпустил серию монет с Питером Пеном
24-07-2020
profile-sample2
Купальный сезон 2020: лучшие открытые бассейны Лондона
23-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.