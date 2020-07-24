Остров Мэн выпустил серию монет с Питером Пеном

Доходы от продаж пойдут на благотворительность

Королевский монетный двор по распоряжению острова Мэн выпустил серию памятных 50-пенсовых монет с Питером Пеном и другими персонажами знаменитой сказочной повести Джеймса Барри. Дизайн монет был разработан в сотрудничестве с Детским благотворительным фондом госпиталя Грейт-Ормонд-Стрит, сообщает портал ChangeChecker.

Вырученные средства пойдут на благотворительность, чтобы помочь тяжелобольным детям по всей Великобритании. Это уже вторая попытка привлечь внимание к насущным проблемам — в прошлом году благотворительному фонду удалось выручить £250 тыс. от продажи монет с Питером Пеном.

Коллекционеры могут выбрать: купить весь сет обычных монет за £37,5, сет цветных монет за £375 или заказать одну золотую монету «пруф» за £1150. На монетах изображены сам Питер Пен, фея Динь-Динь, Русалка, капитан Крюк и мистер Сми.

25 тыс. монет из этой серии выпущены в обращение на острове Мэн — при желании можно отправиться на остров и попытаться найти одну из них!